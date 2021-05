Zyxel Networks stellt mit Circle eine neue zentrale Lizenz- und Abonnement-Plattform für seine Channel-Partner vor, die sowohl Asset- als auch Account-Management sowie E-Commerce zusammenbringt. Gerade für MSPs, VARs und Reseller, die mehrere Zyxel-Lösungen an verschiedenen Standorten im Blick behalten müssen, sei die zentrale Verwaltung und Sichtbarkeit über Abonnements und Lizenzverlängerungen entscheidend.

Alles, was Partner brauchen – an einem Ort

Circle stellt Channel-Partner eine zentralisierte Plattform mit einem übersichtlichen Reporting-Dashboard zur Verfügung. Dort lassen sich Berichte über Geräte, Lizenzen und Rechnungen sowie andere wichtige Informationen auf einen Blick erfassen, was insbesondere für die effektive Verwaltung von Accounts hilfreich ist.

Für Reseller sei es mit Circle nun einfacher, Zyxel-Lizenzen zu managen und Kundenanfragen schneller zu beantworten. Darüber hinaus können Geräte aus bestehenden MyZyxel-Konten importiert, registriert, synchronisiert sowie Kundengeräte gruppiert werden. So entsteht ein Überblick über Abonnements und Lizenzverlängerungen über mehrere Standorte hinweg zentral an einem Ort und sorgt für eine bessere Übersicht und Entscheidungsfindung.

Lizenzverlängerungen und flexible Zahlungsoptionen

Services lassen sich nun auch in großen Mengen automatisch aktivieren, da mehrere Geräte in Gruppen zusammengefasst und anschließend zu einem festgelegten Zeitpunkt online upgedatet und aktiviert werden können. Neben der Zeitersparnis können Partner nun sofort erkennen, welche Services erneuert werden müssen und welche Lizenzen dafür verfügbar sind. So kann schneller reagiert werden und Lizenzsuchen und Fehlkäufe werden verhindert.

Auch die Zahlungsoptionen sind flexibler geworden, heißt es weiter von Zyxel. Anwender können jetzt online zu individuellen Partnerkonditionen direkt über Circle bezahlen. Die bisherige Regelung bleibt allerdings bestehen, so dass alternativ auch offline und gemäß der aktuellen Vereinbarung gezahlt werden kann. Circle unterstützt derzeit das Sicherheitsportfolio mit den Serien ZyWALL, USG, USG FLEX, ATP sowie VPN. Weitere Geräte und Services werden in zukünftigen Versionen hinzugefügt.

Steigende Nachfrage bewältigen

„Es ist unbestreitbar, dass die Pandemie die Digitalisierung und die Investitionen in innovative Technologien beschleunigt hat“, sagt Norbert Roller, Senior Director Channel Business DACH bei Zyxel. „So haben laut Gartner fast 70 Prozent der Vorstände ihre digitalen Geschäftsinitiativen im Zuge der Pandemie erhöht.“

„Wir haben Circle entwickelt, um unsere Partner bei der Bewältigung dieses Investitionswachstums in Technologien zu unterstützen, so dass sie die daraus entstehenden Vorteile erschließen können“, so Roller weiter. „Unser vollständig digitalisierter Ansatz ermöglicht es Partnern, Lizenzen und Abonnements effizienter und schneller zu verwalten. Dadurch werden die Prozesse optimiert, was ein besseres Nutzererlebnis schafft und Partner und Kunden näher zusammenbringt – daher auch der Name Circle.“

Hersteller bietet Webinar zu Circle an

Zyxel stellt am 17. Juni 2021 um 11:00 Uhr in einem Webinar zu Circle die neue Plattform vor. Thorsten Kurpjuhn, Market Development Manager Gateway/Firewall bei Zyxel, führt interessierte Partner durch das System und erläutert dabei die zahlreichen Vorteile für MSPs, VARs und Reseller. Die Anmeldung ist über diesen Link möglich.

Weitere Informationen zu Circle und die Registrierung finden Partner unter diesem Link in englischer Sprache.