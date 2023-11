Allmählich trudeln die ersten WLAN-APs (Access Points) mit Wi-Fi 7 mit neuen Höchstgeschwindigkeiten ein. So will Zyxel noch diesen Monat den Wi-Fi-AP BE22000 Triple-Radio NebulaFlex Pro (WBE660S) auf den Markt bringen. In der Spitze soll er bis zu 22 GBit/s erreichen. Das sei bis zu fünf schneller als die vorherige WI-Fi-6-/6E-Generation, verspricht der Hersteller.

Auf Qualcomm-Basis

Zyxel sieht sich als "Pionier der WiFi-7-Technologie", sagt Kell Lin, Senior Associate Vice President der Zyxel Networking Strategic Business Unit. Der WBE660S sein "ein echter Game-Changer für alle, die WLAN-Staus an den schwierigsten Orten lösen wollen". Bis zu 11.530 MBit/s stammen aus dem 6-GHz-Netz, bis zu 8.646 MBit/s aus dem 5-GHz-Netz und bis zu 1.376 MBit/s aus dem 2,4-GHz-Netz.

Der WBE660S basiert auf der Networking-Pro-1220-Wi-Fi-7-Plattform von Qualcomm. Ausgestattet ist er mit 4x4-Smart-Antennen, die die WLAN-Leistung durch intelligente dynamische Antennenmuster optimieren. Außerdem minimieren sie Interferenzen und sorgen für eine hohe Datenübertragung auch unter widrigen Umständen.

Störungen durch benachbarte WLANs oder 4G/5G-Mobilfunknetze sollen zudem durch Advanced-RF-Filter und Advanced-Cellular-Coexistence verringert werden. Dank Wi-Fi-Aid-Funktion sollen sich zudem Netzwerkzugangsprobleme verringern lassen. Connect & Protect Plus (CNP+) verbessert den Schutz des WLANs. Das Gehäuse ist mit einem 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss ausgestattet, der PoE++ unterstützt. Dazu kommt ein USB-Typ-C-Anschluss, um zum Beispiel bereits vorhandene Ladegeräte nutzen zu können.

Die Verwaltung erfolgt über die Nebula-Cloud von Zyxel. Jeder verkaufte AP erhält eine einjährige Nebula-Pro-Pack-Lizenz. Nach Informationen der Handelsvergleichsplattform ITscope ist der WBE660S bei Also, api, COS Computer und pilot bereits im Zulauf.