Zyxel übergibt die Vertriebs- und Marketing-Leitung der EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika) an David Soares, der diese Position bereits in Nordamerika bekleidet und mittlerweile über eine dreißigjährige Berufserfahrung in der Netzwerkbranche verfügt: zwei Jahre bei Zyxel, 16 Jahre lang bei Netgear und zwölf Jahre bei Hayes Modems.

Soares soll bei das Wachstum der Vertriebskanäle von Zyxel nun in beiden Regionen vorantreiben. Dabei möchte der Manager zukünftig eng mit Channel-Partnern zusammenarbeiten, um alle möglichen Business-Potenziale der bestehenden Reseller-Basis maximal auszubauen. Es ist sein erklärtes Ziel, die Aufmerksamkeit des Channels auf das Zyxel-Angebot an Cloud-basierten Netzwerkprodukten ("Nebula") zu lenken.

In seiner zusätzlichen neuen Position als Vertriebs- und Marketing-Leiter der EMEA-Region bei Zyxel soll Soares - gemeinsam mit seinem Team - Wachstumschancen und -strategien für die Vertriebskanäle identifizieren, die den Vertriebspartnern von Zyxel dabei helfen könnten, die eigene Geschäftsentwicklung voranzutreiben und auf diese Weise Wachstum und Rentabilität zu erhöhen. Im Fokus hat Soares liegt dabei Value-Added Reseller (VARs), die sich zu Managed Service Providern (MSPs) wandeln möchten und dabei auf Zyxels Netzwerkmanagement-Plattform "Nebula" setzen.

In seiner Antrittsrede erklärte Soares, dass er "Zyxel als einzigen Netzwerkanbieter betrachtet, der über ein komplettes Portfolio an SMB-Netzwerk-Produkten - von Security-Gateways mit Malware-Erkennung über Switche bis hin zu Wireless Access Points - auf einer in der Cloud verwalteten Netzwerkplattform verfügt."

Soares reist gerne, auf seinem Linkedin-Profil gibt er an, dass er während seiner zweieinhalbjährigen Weltreise unter anderem Ecuador, Costa Rica, Peru, Chile, die Antarktis, die Falkland-Inseln, Australien und Tansania besucht hat.

