Dieses Ziel im Blick, stellt sich das Management den Herausforderungen des Wettbewerbs im Hinblick auf Digitalisierung: Das Projekt "WIN WIN" koppelt eine Steigerung des Zahlungseingangs mit einem neuen Bonusmodell für die Mitarbeiter und bildet das Ganze auf einer digitalen Plattform ab.

Über diese kann jeder Mitarbeiter nachverfolgen, ob sein Gespräch mit dem säumigen Kunden gewirkt hat und dieser die offene Rechnung bezahlt. Diese erhöhte Transparenz bewirkt einen Leistungsanreiz für Mitarbeiter, da sie ihren Einsatz nicht nur beweisen können, sondern sich dieser für sie auch in Boni auszahlt.

3 Auswirkungen auf die Wertschöpfung

Fälle werden heute effizienter bearbeitet.

Die Wertschöpfung im Unternehmen wurde beschleunigt.

Ressourcen werden produktiver eingesetzt.

In den Gesprächen mit den Kunden behalten die EOS-Mitarbeiter darum immer den Zahlungseingang als relevante Zielgröße im Blick, so der Inkasso-Dienstleister zu den Vorteilen des Systems. So gehen die Interessen des Arbeitgebers und die der Mitarbeiter in die gleiche Richtung.

Durch die Einführung der Plattform konnte ein neues Prämienmodell für insgesamt 300 Mitarbeiter mit Erfolg umgesetzt werden: Innerhalb eines halben Jahres wuchs der Zahlungseingang um 14 Prozent, was sich entsprechend positiv auf die Prämien der Mitarbeiter auswirkte.

Vorbehalten und Ängsten der Mitarbeiter begegnete EOS Serviceline aktiv. Als hilfreich erwiesen sich der ständige Austausch über einen Blog, Mitarbeiter-Informationsrunden zu ersten Ergebnissen und die permanente Einbeziehung des Betriebsrats.