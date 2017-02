Seit Februar 2017 hat Udo Schillings die Leitung der Marketingabteilung sowie das Vendor-Management beim Cloud-Distributor Acmeo GmbH & Co. KG übernommen. Die wollen damit ihre Wachstumsstrategie nicht nur durch neue Distributionsverträge sondern auch mit strukturellen Voraussetzungen bekräftigen.

Schillings greift auf über 20 Jahre Erfahrung in der Value Added Distribution zurück, zuletzt als Vertriebsleiter VAD beim Distributor Api. Davor war der Datenverarbeitungskaufmann und Fachkaufmann für Marketing über zwölf Jahre bei ADN in leitenden Positionen tätig, zuletzt als CMO und Prokurist. Weitere Stationen zuvor waren Landis und Geva Datentechnik.

Acmeos Geschäftsführer Henning Meyer: "Die neu geschaffene Position ist die logische Konsequenz, um strukturiert und effizient die nächsten Schritte zu gehen. Wir freuen uns, mit Udo Schillings einen Profi der VAD-Szene gewonnen zu haben. Das wird die nächste Stufe unserer Unternehmensentwicklung unterstützen. Seine ausgezeichneten Marktkenntnisse und ausgeprägte Umsetzungsstärke werden enorme Vorteile für Acmeo bringen."

"Die Geschäftsentwicklung der Acmeo beobachte ich seit Jahren und bin von der Dynamik, wie die Dinge angegangen und vorangetrieben werden, beeindruckt", so Schillings zu seinem Wechsel nach Hannover. "Mein Ziel ist mit meinen Erfahrungen aus ähnlicher Funktion meinen Betrag zu leisten und ein Teil der Erfolgsgeschichte zu werden." (KEW)