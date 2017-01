Also Fachhandelspartner, die im Aktionszeitraum 1. Januar 2017 bis 15. März 2017 Businessverträge vermitteln, können Punkte in Form von Schiffchen sammeln und haben damit die Chance auf dem "Mein Schiff 2" vom 25. bis 29. April 2017 an einer Kreuzfahrt teilzunehmen.

Die Aktivierungen werden im TelekomBusiness Segment wie folgt gewertet: Im Mobilfunk zählen alle Business Tarife im Neugeschäft mit 24 Monaten Vertragslaufzeit und mindestens 10 Punkten als ein Schiffchen. Im Festnetzgeschäft zählen die DeutschlandLAN-Produkte, die über das Telekom Vertriebspartner Portal (TVPP) im Aktionszeitraum eingestellt werden. Es werden dabei die Geschäftsfälle Neu/Neu, Wechsel/Neu oder VVL Upgrade gewertet.

Gewinnen können jeweils die drei besten Partner mit den meisten Schiffchen, die drei Partner mit der stärksten absoluten Steigerung der Vertriebsleistung zum Vergleichszeitraum 01. Oktober 2016 bis 15. Dezember 2016 und die drei stärksten Newcomer, die neu oder nur in geringem Umfang Telekom Business Vermarktung wahrgenommen haben und während der Kampagne mindestens 20 Schiffchen gesammelt haben.

Die World Club Cruise ist eine Eventkreuzfahrt, die mithilfe der Frankfurter BigCityBeats das Schiff für fünf Tage in einen schwimmenden Club verwandelt. Rund 25 internationale DJ-Stars wirken auf den sieben Tanzflächen mit, die vom zweimaligen Echo-Gewinner Robin Schulz gehostet werden. Neben den Top-Acts der elektronischen Musikszene wird den Gästen an Bord ein umfangreiches Programm geboten.

Mehr Details zu den Teilnahmebedingungen und den Gewinnen finden sich nach Registrierung bei Also unter diesemLink. Am 17. März 2016 wird der Distributor die Gewinner ermitteln und informieren. (KEW)