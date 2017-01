Viele 2in1-Geräte mit Windows 10 und Atom-Prozessor haben einen sehr günstigen Preis - und sind entsprechend spartanisch ausgestattet. Asus macht das beim Transformer Book T101HA etwas anders: Die getestete Konfiguration kostet 349 Euro, bietet dafür aber 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB eMMC-Flash-Speicher.

TEST-FAZIT: Asus Transformer Book T101HA

Testergebnis (Noten) Asus Transformer Book T101HA Testnote befriedigend (2,51) Preis-Leistung preiswert Bedienung und Geschwindigkeit(30 %) 3,09 Mobilität (25 %) 2,44 Bildschirm (22 %) 2,33 Ausstattung (20 %) 2,30 Service (3 %) 3,24 Aufwertung Docking-Tastatur (-0,10)

Wie vielen günstigen 2in1-Geräten gelingt auch dem Asus Transformer Book T101HA keine ausgewogene Balance zwischen Tablet und Notebook. Als Tablet überzeugt es mit einer ordentlichen Akkulaufzeit und besitzt einen hervorragenden Bildschirm, allerdings mit geringer Auflösung. Als Notebook stören die mäßige Tastatur und Verarbeitung sowie die maue Rechenleistung. Greifen Sie zu, wenn Sie in erster Linie ein gutes Windows-Tablet wollen, das Sie nur selten als mobiles Arbeitsgerät mit Tastatur einsetzen.

Pro

+ angenehm helles Display

+ gute Akklaufzeit

+ großer Flash-Speicher

Contra

- mäßig verarbeitet

Mehr RAM drin als Intel erlaubt

Interessant ist vor allem die Größe des RAM, denn laut Intel unterstützt der eingebaute Prozessor Atom x5-Z8350 aus der Cherry-Trail-Generation nur bis zu 2 GB. Doch das Transformer Book erkennt und nutzt den kompletten Arbeitsspeicher - auch weil es mit einer 64-Bit-Version von Windows 10 bestückt ist. Schnell wird die Tablet-Tastatur-Kombination dadurch nicht wirklich, sie reagiert beim Multitasking oder Surfen mit vielen offenen Tabs ein bisschen geschmeidiger als ein Tablet mit 2 GB RAM. Doch in Tests wie Geekbench oder Browser-Benchmarks erzielt das Transformer Book keine deutlich besseren Ergebnisse.

Das WLAN arbeitet zwar mit dem aktuellen Standard 11ac, aber nur mit einer Antenne. Im Test gegen einen aktuellen Netgear-Router schneidet das Transformer Book mit 41 Mbit/s nur mäßig ab.

Mäßige Tastatur

Das Arbeiten mit dem 2in1-Gerät macht auch deswegen wenig Spaß, weil das Tablet schwerer als die Tastatur ist: Deswegen steht es im Notebook-Modus nicht stabil und kippt nach hinten, wenn Sie den Touchscreen berühren. Beim Tippen auf der Tastatur vibriert das Gehäuse immer lautstark mit, die Tasten auf der rechten Seite haben einen deutlicheren Druckpunkt als die auf der linken. Das

Touchpad erlaubt Gesten mit bis zu vier Fingern, ist dafür aber zu klein. Die eingebauten Tasten geben eine angenehm deutliche, aber recht laute Klickrückmeldung.

Besonders robust wirkt das Gehäuse nicht: Fassen Sie das Tablet kräftiger an, lässt es deutliche Knarzgeräusche hören. Auch das Kunststoff-Design der Tastatur macht keinen hochwertigen Eindruck.

Top-Bildqualität, aber geringe Auflösung

Während das 2in1-Gerät als Notebook enttäuscht, überzeugt es als Tablet: Das 10,1-Zoll-Display zeigt zwar nur eine mäßige Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten, leuchtet dafür aber mit über 400 cd/qm sehr hell. Trotz der verspiegelten Oberfläche lässt sich der Bildschirminhalt deswegen auch unter freiem Himmel gut erkennen. Ein tiefes Schwarz kriegt das Transformer Book aber nicht hin, weswegen der Kontrast nur durchschnittlich ausfällt.

Außerdem überzeugt die Akkulaufzeit mit 9,5 Stunden bei der Video-Wiedergabe und über 7,5 Stunden beim WLAN-Surfen. Das Transformer Book wiegt knapp 1,1 Kilogramm mit Tastatur und 578 Gramm ohne - damit ist es kein Super-Leichtgewicht, für den mobilen Einsatz geht das aber in Ordnung. Alle Anschlüsse sitzen am Bildschirm: Das ist nicht optimal, wenn Sie das Transformer Book vor allem als Laptop nutzen wollen. Neben einem Micro-USB-Port für den Strom, besitzt es eine USB-2.0-Buchse in voller Größe, einen Micro-HDMI-Ausgang sowie einen Kartenleser für Micro-SD-Karten bis 512 GB. Eine rückwärtige Kamera fehlt, die nach vorne blickende Video-Kamera löst mit 1,9 Megapixel auf und erlaubt Videoaufnahmen mit 720p.

Dell XPS 12

<b>Pro</b>: Dell kann im Unternehmensumfeld auf eine lange Tradition zurückblicken. Die bewährten Service- und Garantieleistungen von Dell sind also in jedem Fall schon einmal dabei. Optional sind gleich zwei verschiedene Keyboards für Dells XPS 12 erhältlich. So dürfen Kunden selbst zwischen einer leichtgewichtigen Variante im Stil des Microsoft Surface und einer im Stile eines (fast) vollwertigen Notebooks entscheiden. <br></br> <b>Contra</b>: Dells XPS 12 ist zwar ein relativ preisgünstiges Device - für Power-User dürfte aber die Leistung nicht ausreichen. Ein Intel Core M5-Prozessor und 8GB RAM genügen zwar den standardmäßigen Anforderungen der meisten Consumer - wer aber ressourcenintensive Software einsetzt, könnte schnell Probleme bekommen. <br></br> <b>Preis</b>: ab 1249 Euro Lenovo Yoga 900

<b>Pro</b>: Das Lenovo Yoga 900 kommt in schickem, eher klassisch gehaltenem Design. Das dürfte all jenen zu Gute kommen, die sich ein Gerät wünschen, dass die Ästhetik eines Macbook Air mit der Technik eines Windows PCs vereint. Statt noch ein Tablet mit andockbarer Tastatur zu bauen, hat man sich bei Lenovo für einen anderen Weg entschieden: Das Display des Yoga 900 lässt sich um 180 Grad nach hinten klappen und liegt dann direkt auf der Rückseite der Tastatur auf. Natürlich lässt sich das Yoga in verschiedenen Betrachtungs- und Operations-Modi bedienen, um jederzeit dem angestrebten Einsatzzweck gerecht zu werden. <br></br> <b>Contra</b>: Das Yoga 900-Einstiegsmodell kommt mit Intel i7-Prozessor und 8 GB RAM. Als Durchschnitts-Business-User braucht man in der Regel keinen i7-Prozessor - und dieser treibt vor allem den Preis nach oben. Es gibt also durchaus preiswertere Option für Business-User. <br></br> <b>Preis</b>: ab 1499 Euro Microsoft Surface Pro 4

<b>Pro</b>: Das Surface Pro 4 ist die erste Wahl für Unternehmen, die auf Microsoft setzen, denn das 2-in-1 wird sich nahtlos in die Riege der Windows 8- und Windows-10-Rechner einreihen. Optional bieten die Redmonder auch eine portable Docking Station mit vier USB 3.0- und zwei Mini-Display-Ports an, die das Device im Handumdrehen in ein mobiles Office verwandeln. Eine ganze Reihe von Intel-Prozessoren und Arbeitsspeicher-Optionen machen das Surface Pro 4 für alle Nutzergruppen interessant. <br></br> <b>Contra</b>: Auch wenn das Surface Pro 4 ein schickes Gerät ist - es ist einfach nicht ganz so stabil wie ein "echtes" Notebook. Zudem ist das Surface Pro 4 im Vergleich mit den Produkten der Konkurrenz ziemlich teuer. Das Einstiegsmodell ist technisch schwach ausgerüstet und mit ordentlichen Specs wirds schnell teuer: Das Topmodell mit 16 GB RAM und i7-Prozessor kostet knapp 2400 Euro. Die Tastatur ist dann übrigens noch nicht dabei. <br></br> <b>Preis</b>: ab 999 Euro Asus Transformerbook T300 Chi

<b>Pro</b>: Der größte Pluspunkt des Asus Transformerbook T300 Chi ist sein Preis: Für 599 Euro bekommt man das Einstiegsmodell mit 4GB RAM und einer 128 GB SSD. Das ist dann zwar kein Hochleistungs-Device, aber für Basis-Aufgaben und Web-Anwendungen reicht das locker. Für Menschen, die viel auf Reisen sind, ist das Asus Device dank seines geringen Gewichts hervorragend geeignet. Die Tastatur lässt sich ganz einfach vom Bildschirm trennen, der dann als reines Tablet zum Einsatz kommt. <br></br> <b>Contra</b>: Für viele Anwender in Unternehmen dürfte das Transformerbook zu schwach auf der Brust sein - insbesondere für diejenigen, die ausgewiesene Multitasking-Liebhaber sind. <br></br> <b>Preis</b>: ab 599 Euro Apple iPad Pro

<b>Pro</b>: Das iPad Pro ist das erste und einzige Device im Apple-Portfolio, das sich anschickt, die Lücke zwischen Tablet und Notebook zu schließen. Apples Ökosystem ist für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt - bei der Bedienung dürfte es also keine allzu steile Lernkurve für die Mitarbeiter geben. Für Unternehmen, die mit iOS und OSX arbeiten, ist das iPad Pro eine tolle Option, denn es gibt eine ganze Reihe von Konnektivitäts-Features zwischen iOS- und OSX-Devices. Die Tastatur - die gleichzeitig als Kickstand für den Bildschirm dient - ist separat erhältlich. <br></br> <b>Contra</b>: Ein gewichtiger Nachteil des iPad Pro - und generell aller iOS-Geräte - ist, dass es weder eine Maus noch ein Touchpad gibt. Das könnte sich in Sachen Produktivität als Eigentor erweisen. <br></br> <b>Preis</b>: ab 907 Euro Samsung Galaxy Tab Pro S

<b>Pro</b>: Samsung enthüllte das Galaxy Tab Pro S erstmals auf der CES 2016 in Las Vegas. Wirklich überraschend war dabei, dass das Tab Pro S nicht wie bisherige Samsung-Devices auf Android läuft, sondern mit Windows 10 daherkommt. Das hat auch seinen Grund: Das Tab Pro S ist für professionelle Anwender und Unternehmen gedacht. Wie seine Hauptkonkurrenten Surface Pro 4 und iPad Pro verfügt auch Samsungs Hybrid-Device über eine andockbare Tastatur. Allerdings besitzt das Keyboard des Tab Pro S - ähnlich wie das des Surface Pro 4 - ein Touchpad. Und es wird noch besser: Die Tastatur ist im Lieferumfang enthalten. <br></br> <b>Contra</b>: Ein Nachteil des Galaxy Tab Pro S ist, dass es das erste Windows 10-Tablet von Samsung ist. Kinderkrankheiten und ein baldiger Release eines verbesserten Nachfolgers sind demnach nicht ausgeschlossen - siehe Microsoft Surface. <br></br> <b>Preis</b>: ab 1199 Euro HP Elite X2

<b>Pro</b>: Das HP Elite X2 ist speziell für Business-User gebaut und verfügt über ein besonders widerstandsfähiges Gehäuse. Trotzdem müssen keine Abstriche beim Design gemacht werden: Das Elite X2 ist kein typisches Gerät für den Außendienst, sondern ein stylisches, dünnes und sehr leichtes Device. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich, dass das 2-in-1 von HP speziell für den Einsatz in Unternehmen konzipiert ist. Die Security-Features dürften die IT-Abteilung zufrieden stellen, ein Fingerabdruck-Scanner sorgt für zusätzliche Zugriffskontrolle. <br></br> <b>Contra</b>: Das Einstiegsmodell mit Core m3-Prozessor und 4 GB RAM ist technisch höchstens für Casual User geeignet sein. Jeder, der ressourcen-intensive Programme bei der täglichen Arbeit braucht, muss also in einen stärkeren Prozessor investieren, was wiederum den Preis nach oben treibt. Es gibt zwar einige Optionen für die technische Ausstattung - allerdings stehen prozessorseitig nur die Mobile-Kerne von Intel zur Verfügung. <br></br> <b>Preis</b>: ab ca. 1300 Euro

Ausstattung Asus Transformer Book T101HA (Note: 2,30) Prozessor Intel Atom x5-Z8350 Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L-1600 Maße (L x B x H) 26 x 17,5 x 0,90 Zentimeter Betriebssystem Windows 10 Home (64 Bit) eingebauter Speicherplatz (Art) / davon frei 128 GB (eMMC) / 92 GB Wireless-LAN / Bluetooth / UMTS / GPS 11ac (1x1)/ 4.1 / nicht vorhanden / nein Anschlüsse 2x USB 2.0 (Standard, Micro), 1 HDMI (Micro) Kartenleser (Formate) ja (Micro-SD) Einschub für SIM-Karte nein Kamera - Internetkamera ja (1600 x 1200 / 720p Pixel) Audioausgang 1 Mikrofon ja Lichtsensor ja Lieferumfang Netzteil, USB-Kabel, Tastatur

Bedienung und Geschwindigkeit Asus Transformer Book T101HA (Note: 3,09) Bildschirm / Bildschirm-Tastatur / Mehrfinger-Gesten / Bildschirm-Technik angenehm / angenehm / ja / kapazitiv Spracheingabe ja abspielbare Video- / Audio- / Fotoformate 3GP, ASF, AVI, MKV, MOV, MP4, WMA / AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA / BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF Browser: Geschwindigkeit (Sunspider) / 3D Mark (Ice Storm Unlimited) / Gfx Bench (T.Rex) / mittlere Ladezeit für Webseiten 570.0 Millisekunden / 16877 Punkte/ 43 Bilder pro Sekunde / 7,34 Sekunden WLAN-Geschwindigkeit 41,0 MBit/s Startzeit: aus ausgeschaltetem Zustand / aus Bereitschafts-Modus 29 / 1 Sekunden

Mobilität Asus Transformer Book T101HA (Note: 2,44) Akkulaufzeit: Internetzugriff per WLAN / Video abspielen 7:38 Stunden / 9:32 Stunden Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil 578 / 78 Gramm

Bildschirm Asus Transformer Book T101HA (Note: 2,33) Diagonale / Auflösung / Punktedichte 10,1 Zoll (25,7 Zentimeter) / 1280 x 800 Bildpunkte / 149 ppi Helligkeit / Kontrast / Entspiegelung 485 cd/m² / 800:1 / gering

Allgemeine Daten Asus Transformer Book T101HA Internetadresse von Asus www.asus.de Preis (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers / Straßenpreis) 349 Euro / 346.90 Euro Technische Hotline 01805/010920 Garantie 12 Monate

Service Asus Transformer Book T101HA (Note: 3,24) Handbuch: deutsch / gedruckt / umfangreich / als PDF ja / ja / nein / nein Garantie 12 Monate Service-Hotline / deutsch / Wochenenddienst / Erreichbarkeit / durchgehend / per E-Mail erreichbar 01805/010920 / ja / nein / 7 Stunden / ja / ja Internetseite / deutsch / Handbuch verfügbar / Treiber verfügbar / Hilfsprogramme verfügbar www.asus.de / ja / ja / ja / ja

(PC-Welt)