Der Value Add Spezialist Tech Data Azlan reanimiert den Windows Small Business Server speziell für kleine und mittelständische Unternehmen in der Cloud Server Edition von Tech Data. So können Vertriebspartner bei ihren Kunden deren derzeitigen Small Business Server von Microsoft ab sofort in die Azure Cloud transferieren, teilt die Münchener Tochter des US-Distributors mit.

Die Small Business Cloud Server Edition besteht aus Office 365 und Microsoft Azure mit VM, Backup, Speicher und VPN. Die Lösung wurde speziell für SMB-Kunden von 3 bis 40 Mitarbeitern entwickelt und verlegt deren gesamte Server-Hardware in die Cloud. IT-Abteilungen stehen die gleichen Funktionalitäten wie beim früheren Small Business Server zur Verfügung - allerdings jetzt aus der Cloud. So sei kombiniert was Business Kunden beim alten Small Business Server geschätzt haben und was zukünftigen Anforderungen von Endkunden entspreche, meldet der VAD.

Als Vorteil preist der Distributor mehr Flexibilität und ein Potential für Kosteneinsparungen an. So könnten beispielsweise am Ende der Geschäftszeiten die Systeme heruntergefahren werden, was zu Einsparungen führe. Um das Preisniveau gestalten zu können, haben Vertriebspartner die Möglichkeit, die Anzahl der Benutzer nach Bedarf sowohl nach oben als auch unten zu skalieren.

Darüber hinaus bietet Tech Data Azlan Echtzeit-Verbrauchsdaten und Budgetierungstools für Microsoft Azure an. Die Plattform bietet ab sofort optimierte Funktionen an und verfügt neuerdings über ein Analyse-Dashboard, das Azure-Verbrauchsdaten in Echtzeit anzeigt und meldet, wenn die Nutzungsgebühren festgelegte Schwellenwerte überschreiten.

Als weitere Endkunden-Vorteile nennt Tech Data unter anderem das Pay-as-you-go-Modell, keine Vorabinvestitionen, einfache Lizenz-Skalierung, keine On-Premise Hardware, die Verwaltung durch Vertriebspartner, das Einsparen eines lokales ICT-Teams und automatische Updates.

Tech Data bietet im CSP Online-Portal Weiterbildungen und Webinaren an, zum Thema SBS Cloud Edition etwa am 02., 09. und 16. Februar 2017. Detaillierte Informationen zu Inhalten und die Anmeldung finden Vertriebspartner und Business Kunden hier. Mehr zu Cloud-Angeboten und -Services für Vertriebspartner gibt es unter diesem Link. (KEW)