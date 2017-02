Die Brodos AG bietet dem Fachhandel im Aktionszeitraum Februar und März 2017 ein Kodak Incentive, bei der Fachhändler dank Bonus einen besonders günstigen Verkaufspreis erzielen können.

Der Distributor bietet seinen Kooperationspartnern das Premium Smartphone Kodak Ektra für einen EK von 349 Euro netto an. Zusätzlich spendiert Brodos einen Tarifpush von 50 Euro, wenn das Gerät mit einem 24-Monatsvertrag über einen der strategischen Netzbetreiber von Brodos, dazu zählen Telekom, Congstar, Vodafone, Otelo und Blau, an den Endkunden verkauft wird.

Das Kodak Ektra Smartphone orientiert sich mit seinem extravaganten Design am ikonenhaften Styling der 1941 vorgestellten Kodak Ektra-Kamera. Neben dem Auslöser mit den charakteristischen zwei Druckpunkten im Stile traditioneller Kameras, Dual-Blitz und 13 Megapixel Autofokus, 21MP Fixfokus-Haupt-Objektiv mit Lichtstärke 2.0 sowie manuellen und automatischen Aufnahmemodi, verfügt das Gerät auch über beeindruckende Smartphone-Daten.

Kamera oder Smartphone?

Von Android 6.0 angetrieben, bietet ein Decacore-Prozessor mit drei GB Speicher, 32GB-Gerätespeicher, Druck-App sowie der 3.000 mAh-Akku mit USB 3.0 Typ C-Schnelllader alles was man von einem Smartphone erwartet. Fünf-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung und mehrere Sensoren lassen kaum Wünsche offen. Für Nostalgiker hat Kodak zudem eine Super 8-Funktion für das nostalgische Videofilmen spendiert.

Der Brodos-Außendienst wird die Aktion zusätzlich unterstützen und bietet den Fachhändlern exklusives Zubehör an. Zur Kollektion gehören zum Beispiel qualitativ hochwertige Cases in Leder und ein spezielles Stativ. Als UVP nennt Kodak 599 Euro inklusive Steuer für die von der Bullit Group in Lizenz hergestellte Smartphone-Kamera. Weitere Informationen zur Aktion und Bestellmöglichkeiten gibt es bei Brodos. (rw)