CensorNet, Sicherheitsanbieter für die Cloud-, hat die Marketing- und Kommunikationsexpertin Sarah Woods zum Vice President of Worldwide Marketing ernannt. Zuvor war Woods fünf Jahre für den US-Anbieter FireEye tätig, wo sie die Marketing-Organisation für EMEA aufbaute und die ihre Strategie umsetzte.

Auch in der neu geschaffenen Position bei CensorNet ist Woods für die Entwicklung und Positionierung der Marke und des Unternehmens verantwortlich. Sie soll mit neuen Marketing- und Kommunikationsprogrammen die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Sarah Woods ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der strategischen Marketing- und Kommunikationsberatung für eine Vielzahl an Software- und Sicherheitsunternehmen tätig. So arbeitete sie auch für Unternehmen wie Siemens, Riversoft, BigFix oder Marshal. Ihre Spezialitäten sind Markenaufbau, Kundenbindung und Kundengewinnung.

"Ich habe mit Sarah bereits in anderen Unternehmen zusammengearbeitet. Schon da war ich beeindruckt von ihrer Fähigkeit, Marketingstrategien zu implementieren, die das Geschäft wirklich vorantreiben. Daher bin ich sehr froh, sie nun bei CensorNet an Bord zu haben", so Ed Macnair, CEO von CensorNet. "Für die weitere erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens ist Sarahs Wissen über die Branche und ihr Know-how bezüglich der Entwicklung junger Unternehmen von unschätzbarem Wert."

"Es gibt mittlerweile eine große Anzahl von Security-Unternehmen. Aber was CensorNet mit seiner Cloud Application Control, CASB und für die Authentifizierung bietet, ist innovativ und von echter Relevanz für Unternehmen, die in und mit der Cloud arbeiten. Dieser Ansatz hat mich sofort überzeugt", erklärt Woods. "Es ist großartig, in solch einer spannenden Zeit, die von rasantem Wachstum geprägt ist, in das Unternehmen zu kommen. Ich freue mich sehr darauf, Ed und das Team auf diesem Erfolgsweg zu unterstützen." (KEW)