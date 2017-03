Christian Käsweber verantwortet als Senior Manager die neu geschaffene Business Unit HP Inc. der Ingram Micro Distribution GmbH. Damit leitet der Vertriebsprofi Business Management, Sales und Marketing der Geschäftseinheit. Käsweber berichtet direkt an Atila Kaplan, Director Systems, Components & Networking, Printer & Accessories.

Der Diplom-Wirtschaftsingenieur verfügt über tiefgreifende Branchen- und Management-Erfahrung. Seine IT-Karriere begann der 47-Jährige vor 23 Jahren bei der damaligen Computer 2000. Über Viewsonic kam Käsweber 1999 zu Compaq und blieb dort auch nach dem Zusammenschluss mit Hewlett-Packard weiter in verschiedenen Führungspositionen aktiv. 2014 wechselte der Manager schließlich zu Microsoft Deutschland und verantwortete dort die Consumer Channel Sales für die Distribution.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Christian Käsweber mit seiner fundierten HP-Expertise für die Leitung unserer Business Unit HP Inc. gewinnen konnten. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der strategischen Neuausrichtung unserer Aktivitäten mit HP Inc.", so Atila Kaplan, Director Systems, Components & Networking, Printer & Accessories bei Ingram Micro.

"Durch die Bündelung in einer dedizierten Unit laufen die Fäden des HP Inc. Business Management, Sales und Marketing künftig in einer Hand zusammen. So können wir Maßnahmen zur Stärkung unserer Vertriebskooperation mit HP Inc. als auch zur Weiterentwicklung unserer Fachhandelspartner fokussiert planen und gezielt umsetzen", erklärt Alexander Maier, Executive Director Volume bei Ingram Micro. (KEW)