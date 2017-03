Der Fokus von Daniel Heck als Director of Marketing bei der Rohde & Schwarz Cybersecurity liegt auf der Positionierung und Etablierung der R&S-Tochter als führender europäischer Player im Markt für IT-Sicherheit. Dafür sei Hecks langjährige Erfahrung im internationalen Marketing für IT-Sicherheit und bei Themen wie CRM, Enterprise Content Management, Suchtechnologien oder E-Business von Vorteil.

Vor seinem Einstieg bei Rohde & Schwarz Cybersecurity war Heck Senior Director EMEA Marketing beim US-Anbieter SugarCRM. Die Internet Security-Branche kennt er aus seinen führenden Positionen bei Loglogic, Surfcontrol oder Verity. Heck hat in seiner bisherigen Laufbahn herausragende Wachstumsergebnisse erzielt und ist insbesondere mit dem Markenaufbau und -ausbau von IT-Lösungen bestens vertraut. Daniel Heck berichtet an Henning Ogberg, den EVP Sales des Münchener Unternehmens.

"Mit seiner Erfahrung und seinem umfassenden Marketing-Knowhow ist Daniel Heck die ideale Besetzung, um die Marke Rohde & Schwarz Cybersecurity zur Nummer Eins in Europa zu führen", so Ammar Alkassar, CEO von Rohde & Schwarz Cybersecurity. "Die europäischen Cybersicherheitsunternehmen haben Aufholbedarf was angemessenes und zielgruppengerechtes Marketing angeht. Gerade im Bereich der Cybersicherheit, mit seinen vielfältigen Produkten und Lösungen, wird es in der Zukunft eine der großen Herausforderungen sein, den Kunden an die Hand zu nehmen und ihm den Mehrwert von Cybersicherheitslösungen aufzuzeigen."

"Das Unternehmen Rohde & Schwarz steht seit Jahrzehnten für Innovation, Qualität und Präzision. Dies garantiert unseren Kunden ein Portfolio an IT- und Netzwerksicherheitslösungen der Rohde & Schwarz Cybersecurity, das zuverlässig und proaktiv vor immer vielfältigeren und raffinierteren Bedrohungen schützt", erklärt Daniel Heck auf die Frage, was ihn an der Arbeit für das IT-Sicherheitsunternehmen reizt. (KEW)

