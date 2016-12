Android-User können sich über einen Mangel an Apps und Games wahrlich nicht beschweren. Mehr als eine Million kleine Helfer stehen Usern des marktführenden, mobilen Betriebssystems zur Verfügung. Wie in jedem Jahr hat Google auch 2016 die besten Apps aus dem Play Store zusammengetragen.

Google Play Store: Best Of Apps 2016

Allerdings ist die Auswahl in diesem Jahr weiter geschrumpft: Google beschränkt sich für 2016 in seiner weltweiten Übersicht auf die Top-5 der beliebtesten Apps, vermutlich, um sein Angebot an Büchern, Musiktiteln und Videos stärker hervorzuheben.

Zusätzlich erstellten aber noch die lokalen Redaktionen ihre eigenen Listen mit den App-Highlights von 2016. Neben der App des Jahres werden hier die Top-5 der größten Innovationen, der viralen Hits des Jahres, der Apps mit dem schönsten Design und der besten deutschen Apps vorgestellt.

Weitere Bestenlisten gibt es zu den größten Trends, den Apps, die die beste Unterhaltung beziehungsweise Motivation bieten, sowie den Mini-Anwendungen, die perfekt für Familien sind. Auch wenn nicht immer klar ist, nach welchen Kriterien die Auswahl der Apps stattgefunden hat - in unserer Bildergalerie sehen Sie, welche Apps die Google-Redaktion Ihnen besonders ans Herz legen.

Die besten Spiele für Android-Smartphones

Ähnlich ging der Internet-Riese bei seinen "Best of 2016" auch bei den Games vor. Hier gibt es zum einen die weltweite Auswahl der fünf "Top Trending Games of 2016". Hier führt wenig überraschend Pokémon GO vor Clash Royale, Traffic Rider, slither.io und Dream League Soccer.

Zum anderen kürte Google für Deutschland auch eine Top-Auswahl des Jahres. Neben dem besten Spiel des Jahres für Android - Clash Royale - finden sich hier die Top-5 der Games mit den härtesten Duellen, den besten Innovationen, dem meisten Spielspaß und dem schönsten Design.

Zu Googles Top-Auswahl bei den Spielen gehören außerdem die Top-5 der größten Trends, der coolsten Indie-Hits Apps, der Games mit der höchsten Spannung und der besonders familienfreundlichen Titel. Auch diese Auswahl wollen wir Ihnen nicht vorenthalten - schließlich nähert sich die Weihnachtszeit mit großen Schritten und gerade zur festtäglichen Familienzusammenkunft kann so ein kurzweiliges, mobiles Gaming-Vergnügen für Entspannung und unter Umständen gar die Erhaltung christlichen Friedens sorgen.

Google: Entertainment-Best Of zu Weihnachten

Natürlich hat Google nicht nur die besten Apps und Spiele für Android-Affine gekürt, sondern auch die weltweiten Top 5 der Bücher-, Musik- und Film-Downloads. Auf den lokalen Versionen des Google Play Store finden sich dazu die Top-100 der E-Books, die Top-25 der TV-Serien sowie die Top-50 Filme des Jahres. Wenn Sie also trotz unserer ausufernden Geschenke-Tipps für Luxus-Liebhaber und Technik-Tollwütige noch Inspiration benötigen, schauen Sie doch mal im Google Play Store vorbei. Oder vergegenwärtigen Sie sich nochmals, was die Redakteure der COMPUTERWOCHE zum 2016er Fest der Liebe schenken.