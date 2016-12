Neues Jahr, neue Aufgaben! Auch 2017 sieht die Michael Telecom AG viele neue Herausforderungen auf den Channel zukommen. Auch in diesem Jahr führt der niedersächsische Großhändler Schulungen und Weiterbildungen zu aktuellen Themen durch.

So findet am 17. Januar 2017 ein Einsteiger-Workshop für Z-Wave zur Hausautomatisierung statt, am Tag darauf folgt der Advanced Workshop zum gleichen Thema. Am 25. Januar 2017 steht ein Einführungslehrgang für Argus-Messgeräte auf dem Programm und zum 31. Januar 2017 ein Agfeo ES-Basis Seminar.

Die Teilnahme kostet je nach Veranstaltung zwischen 45 und 149 Euro. Die genannten Schulungen finden am Firmensitz der Michael Telecom AG in Bohmte statt. Preis, Agenda und weiterführende Informationen gibt es unter diesem Link. (KEW)