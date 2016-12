Die Job-, Karriere- und Recruiting-Plattform Glassdoor hat über tausend Fragen aus Vorstellungsgesprächen genau unter die Lupe genommen. Basis für die Erhebung waren Posts von Bewerbern aus ganz Deutschland, die im letzten Jahr an die Job- und Karriere-Community gerichtet wurden. Aus allen Posts hat Glassdoor folgende Liste mit den zehn schwierigsten Fragen herausgefiltert.

Schockfragen im Vorstellungsgespräch

Nicht selten erleben Bewerber im Vorstellungsgespräch eine böse Überraschung, weil sie unerwartet mit kuriosen Fragen konfrontiert werden. Hier finden Sie die zehn härtesten Fragen, die von der Job-Plattform Glassdoor unter mehr als tausend Posts ausgesucht wurden. Eiertanz

"Erklären Sie, wie man perfekt Eier kocht." Lieblingstier

"Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier würden Sie sein?" Luftdruckmessung

"Wie würden Sie vorgehen, um die Höhe eines Gebäudes mit einem Barometer zu messen?" Börsenwissen

"Welche 30 Unternehmen sind im Dax?" Lieblingsgeschichte

"Welches ist Ihr Lieblingsereignis der Geschichte?" Geheimnisverrat

"Was ist Ihr persönliches Geheimnis?" Primzahlen-Genie

"Wie nennt man möglichst schnell alle Primzahlen bis n?" Hautpflegebedarf

"Bitte versuchen Sie, den jährlichen Verbrauch von Clearasil in Deutschland einzuschätzen." Sieben Sachen

"Nennen Sie sieben Dinge, die man mit diesem Stift machen kann." Milchmädchenrechnung

"Man stelle sich eine Maschine vor, die alle Milch produzieren kann, die Starbucks weltweit an einem durchschnittlichen Tag benötigt. Dazu muss nur die richtige Anzahl von Kühen durch diese Maschine gehen. Wie viele Starbucks-Läden gibt es weltweit? Wie viele Kühe würde ich brauchen? Wie schnell müssten sie durchgehen?"

Hier finden Sie die zehn Fragen zusammengefasst und in welchen Unternehmen die Fragen an die Bewerber im Vorstellungsgespräch gestellt wurden.

1. Eiertanz

"Erklären Sie, wie man perfekt Eier kocht."

Diese Frage wurde einem Bewerber als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Fraunhofer-Gesellschaft in Sankt Augustin gestellt.

2. Lieblingstier

"Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier würden Sie sein?"

Diese Frage wurde an einen Bewerber für ein Praktikum bei Estée Lauder in München gerichtet.

3. Luftdruckmessung

"Wie würden Sie vorgehen, um die Höhe eines Gebäudes mit einem Barometer zu messen?"

Mit dieser Frage wurde ein Bewerber für einen Job als Business Analyst bei Unicredit Management Consulting in München konfrontiert.

4. Börsenwissen

"Welche 30 Unternehmen sind im Dax?"

Diese Frage musste ein Bewerber für eine Stelle als Consultant bei Roland Berger beantworten (keine Ortsangabe).

5. Lieblingsgeschichte

"Welches ist Ihr Lieblingsereignis der Geschichte?"

Diese Frage wurde einem Bewerber als Business Analyst bei eFront Financial Solutions in Frankfurt am Main gestellt.

6. Geheimnisverrat

"Was ist Ihr persönliches Geheimnis?"

Mit dieser Fragestellung musste sich ein Bewerber als Genius bei Apple in Hamburg auseinandersetzen.

7. Primzahlen-Quickie

"Wie nennt man möglichst schnell alle Primzahlen bis n?"

Mit dieser Frage fühlte Zalando einem Bewerber als Softwareentwickler in Berlin auf den Zahn.

8. Hautpflegebedarf

"Bitte versuchen Sie, den jährlichen Verbrauch von Clearasil in Deutschland einzuschätzen."

Dieser Schätzfrage sah sich ein Bewerber für ein Brand-Management-Praktikum bei Reckitt Benckiser in Mannheim gegenüber.

9. Sieben Sachen

"Nennen Sie sieben Dinge, die man mit diesem Stift machen kann."

Diese Frage wurde von der HitFox Group in Berlin an einen Bewerber als Leiter Kundenbetreuung gestellt.

10. Milchmädchenrechnung

"Man stelle sich eine Maschine vor, die alle Milch produzieren kann, die Starbucks weltweit an einem durchschnittlichen Tag benötigt. Dazu muss nur die richtige Anzahl von Kühen durch diese Maschine gehen. Wie viele Starbucks-Läden gibt es weltweit? Wie viele Kühe würde ich brauchen? Wie schnell müssten sie durchgehen?"

Diesen Fragenkatalog musste der Bewerber für ein Praktikum in Beratung bei Bain Company in München über sich ergehen lassen.

Die Liste der zehn schwierigsten Fragen aus Vorstellungsgesprächen in Deutschland ist online unter http://www.glassdoor.de/Schwierigste-Fragen-aus-Vorstellungsgesprächen-LST_KQ0,46.htm abrufbar. Darüber hinaus sind bei Glassdoor die Listen mit den zehn schwierigsten Fragen aus Vorstellungsgesprächen in Großbritannien, Frankreich, den USA und Kanada einzusehen. (pg)

