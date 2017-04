Symantec hat im März 2017 Stefan Kühn als Director Consumer, Central & Eastern Region, für den weiteren Ausbau des Consumer-Geschäfts in der Region DACH und Eastern Europe am Bord geholt. Mit Kühn habe man einen ausgesprochen erfahrenen Manager mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche für sich gewinnen können, heißt es vom Unternehmen weiter.

Kühn war zuletzt beim Mobile-Startup Cobi GmbH als Head of Global Sales unter Vertrag. Davor war er bis Herbst 2016 vier Jahre als Executive Director und General Manager Consumer bei Lenovo für das Consumer-Geschäft in der DACH-Region zuständig. Vor der Übernahme durch Lenovo war er EVP International Sales bei Medion.

Von 2005 bis 2009 stieg TomTom dank Kühn als SVP in mehreren europäischen Ländern zum Marktführer auf. Zu weiteren Stationen seiner beruflichen Laufbahn zählen Pinnacle, Motorola und Apple.

"Norton und Symantec gehören zu den führenden Namen im Security-Sektor", sagt Stefan Kühn. "Ich freue ich mich sehr darauf, das Consumer-Geschäft des Unternehmens weiter voranzutreiben. Die Norton-Produkte sind hochleistungsfähig und innovativ. Sie bieten Anwendern in der immer komplexer werdenden Sicherheitslandschaft verlässlichen Schutz und Orientierung." (rw)