Die Datendichte von Festplatten steigt immer weiter an. Erst im Februar 2016 präsentierte Hersteller Seagate mit der ST2000LM009 die erste 2.5-Zoll-Festplatte mit nur 7 mm Bauhöhe und einer Datendichte von 1 TB pro Magnetscheibe.

Betrachtet man die Entwicklung der stetig steigenden Datendichte bei Festplatten über die letzten Jahre genauer, so wird ersichtlich, dass man es erfolgreich geschafft hat, Spuren und Sektoren stärker zu miniaturisieren, sie beispielsweise im Rahmen von Shingled Magnetic Recording enger anzuordnen.

Was dabei leider häufig übersehen wird, ist die Tatsache, dass sich das Verhältnis der Datendichte zur physikalischen Größe bzw. Fläche einer Schreib-Leseeinheit ungleich proportional entwickelt hat. Dies hat Folgen, denn bei einem Headcrash der Festplatte - also einer Berührung der über den Magnetscheiben schwebenden Köpfe mit der rotierenden Oberfläche - wird dadurch eine höhere Anzahl von Sektoren beschädigt als es bei einer geringeren Datendichte der Fall wäre.

Glaubt man einer Studie zu helium-befüllten Festplatten des Herstellers Hitachi / HGST aus dem Jahr 2013/ 2014, dann besteht eine Korrelation zwischen den unterschiedlichen Bauformen von Festplatten wie 5.25 Zoll / 3.5 Zoll / 2.5 Zoll und der durchschnittlichen Lebensdauer, die sich in den letzten Jahren gemäß dieser Studie immer weiter verkürzt haben soll.

Lässt sich daraus ableiten, dass eine SSD die bessere Wahl wäre?

Anwender sollten sich stets vor Augen halten, dass Festplatten mit einer hohen Speicherkapazität immer anfälliger für potentielle Datenverluste werden, sei es aufgrund von Erschütterungen oder aufgrund von Materialverschleiß oder durch im Zuge der Zeit entstehende defekte Sektoren.

Nur wenige Anwender sind dabei in der Regel von einem direkten Datenverlust betroffen, etwa dass die Festplatte von einem Tag auf den anderen nicht mehr erkannt wird oder die Platte versehentlich vom Tisch fällt und danach nicht mehr funktioniert.

Die meisten Anwender sehen sich mit sehr viel allgemeineren Problemen mit Festplatten konfrontiert, beispielsweise Symptomen, die vor einem Festplattenausfall auftreten können:

Im direkten Vergleich zu Solid-State-Disks ist dies ein Vorteil, denn so hat der Nutzer oft noch ausreichend Zeit für Maßnahmen, die dazu beitragen, die wichtigsten Daten vom angeschlagenen Datenträger herunterzukopieren.

Bei SSDs treten solche oder ähnliche Symptome kaum auf, da SSDs ein grundsätzlich anderes Speicherprinzip verfolgen. Hier passieren Ausfälle oftmals von jetzt auf gleich. "Gestern Abend lief mein Ultrabook noch, und als ich es heute morgen angeschaltet habe, erschien die Meldung "No Boot device found." Dies sind exemplarische Fehlerbeschreibungen von SSD- Ausfällen, mit denen wir uns bei unserer Arbeit sehr häufig konfrontiert sehen.

PLATZ 9: Mushkin Reaktor 1TB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-SSD-Mushkin-Reaktor-9605716.html">Ausführlicher Test: Mushkin Reaktor 1TB</a>? Mushkin hat bei der Reactor zwar bei der Ausstattung, aber nicht beim Tempo gespart. Insbesondere bei der Praxisleistung und den Zugriffszeiten kann die SSD voll überzeugen. Positiv zu Buche schlägt auch die sehr hohe Gesamtschreibleistung. Einziger Kritikpunkt ist der hohe Verbrauch unter Last. Unterm Strich ist die Mushkin Reactor ihr Geld wert, aber kein Terabyte-Schnäppchen. PLATZ 8: Crucial BX200 960GB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Crucial-BX200-960GB-SSD-Festplatte-10042201.html">Ausführlicher Test: Crucial BX200 960GB</a>? Mit der BX200 960 bietet Crucial eine preisgünstige SSD an, die beim Lesetempo und den Zugriffszeiten voll überzeugt. Aufgrund des verwendeten TLC-Speichers bricht die Schreibrate allerdings massiv ein, wenn die Datenmenge den 12 GB großen internen SLC-Speicher übersteigt. Bei der Ausstattung punktet die SSD mit einem Stromausfallschutz, lässt allerdings eine Drive-Verschlüsselung vermissen. Das Software-Paket zum Download ist wiederum gut, während der Service mit nur 3 Jahren Garantie durchschnittlich ausfällt. Aber bei SSDs mit TLC-Speicher ist das nicht weiter verwunderlich - zumal die BX200 trotz der hohen Speicherkapazität nur für eine Gesamtschreibleistung von magern 72 Terabyte ausgelegt ist. Die zu hohe Leistungsaufnahme ist dem Stromausfallschutz geschuldet und kann der Crucial-SSD nicht zur Last gelegt werden. Alles in allem kann der sehr günstige Preis die Schwächen der Solid State Drive nicht ausgleichen. PLATZ 7: Crucial MX200 1TB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Crucial-MX200-1TB-SSD-Festplatte-10017064.html">Ausführlicher Test: Crucial MX200 1TB</a> ? Die Crucial MX200 1TB ist sehr schnell unterwegs, insbesondere die Praxisleistung und die sehr kurzen Zugriffzeiten ragen hier heraus. Aber auch die Ausstattung und der Lieferumfang der SSD können sich sehen lassen. Nicht gefallen hat uns hingegen die zu hohe Leistungsaufnahme. Für das Gebotene ist der Preis der Crucial MX200 1TB günstig. PLATZ 6: Toshiba Q300 960GB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Toshiba-Q300-960GB-SSD-Festplatte-10013815.html">Ausführlicher Test: Toshiba Q300 960GB</a> ? Die Toshiba Q300 960GB bietet ein flottes Lese- und Schreibtempo sowie sehr kurze Zugriffzeiten. Zur soliden Ausstattung gehört eine recht hohe Gesamtschreibleistung von 240 Terabyte. Der Lieferumfang fällt hingegen etwas dürftig aus, aber immerhin bietet Toshiba eine Migrations-Software und eine Tool-Sammlung zum Download an. Die Leistungsaufnahme unter Last fällt allerdings recht hoch aus. Dank des attrakiven Preises ist die Toshiba-SSD unterm Strich ein sehr preiswertes Angebot. Wer vor allem viel Speicherplatz für kleines Geld sucht, kann bei der Toshiba Q300 960GB nicht viel falsch machen. PLATZ 5: Samsung SSD 850 EVO 1TB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Samsung-SSD-850-Evo-1TB-9022746.html">Ausführlicher Test: Samsung SSD 850 Evo 1TB</a> ? Die Samsung SSD 850 Evo 1TB verfügt in der in der Einsteigerklasse über schlagkräftige Argumente: Fünf Jahre Herstellergarantie, niedriger Energieverbrauch und eine garantierte maximale Schreibleistung von 150 TB - hier kann die Konkurrenz nicht mithalten. Zudem beherrscht die Samsung 850 Evo gängige Verschlüsselungsstandards und auch das Software-Paket überzeugt. Konkurrenzfähig ist die 850 Evo auch bei den Zugriffszeiten und Datenraten. Der Preis ist für die 1-Terabyte-Klasse sehr attraktiv. PLATZ 4: Toshiba OCZ VT180 960GB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Toshiba-OCZ-VT180-960GB-SSD-Festplatte-10041838.html">Ausführlicher Test: Toshiba OCZ VT180 960GB</a>? Die Toshiba OCZ VT180 bietet hohe Datenraten, kurze Zugriffszeiten sowie eine sehr schnelle Praxisleistung. Ausstattung und Lieferumfang sind überdurchschnittlich gut - insbesondere der innovative Stromausfallschutz sticht hier hervor. Hinzu kommen die kundenfreundlichen Service-Leistungen wie die 5 Jahre Garantie inklusive kostenlosem Vorab-Austausch. Die Vergleichsweise hohe Leistungsaufnahme ist dem Stromausfallschutz geschuldet. Für das Gebotene ist der Preis der Toshiba OCZ VT180 960GB günstig. PLATZ 3: Samsung SSD 850 Pro 1TB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Samsung-SSD_850_Pro_1TB-Test-SSD-8778059.html">Ausführlicher Test: Samsung SSD 850 Pro 1TB</a> ? Die Samsung SSD 850 Pro 1TB ist die derzeit beste SSD in ihrer Kapazitätsklasse. Die Flashspeicher-Festplatte bietet sehr hohe Datenraten und wieselflinke Zugriffszeiten. Hinzu kommen der vorbildlich niedrige Stromverbrauch, der durchdachte Funktionsumfang und das tolle Software-Paket. Weitere Pluspunkte sind die exzellenten Ausdauerwerte und die überdurchschnittlich lange Garantiezeit von 10 Jahren. Einziger Kritikpunkt ist der vergleichsweise schwache Befehlsdurchsatz beim zufälligen Schreiben. PLATZ 2: Samsung SSD 850 Pro 2TB

Ausführlicher Test: <a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Samsung-SSD-850-Pro-2TB-9730131.html">Samsung SSD 850 Pro 2TB</a> ? Hohes Tempo, niedrige Leistungsaufnahme, enorme Ausdauer, toller Funktionsumfang und satte 10 Jahre Garantie - die Samsung 850 Pro 2TB überzeugt in allen Testdisziplinen. Kein Modell im Test bietet eine so ausbalancierte Leistung. Wäre da nicht der vergleichsweise hohe Anschaffungspreis - die Solid State Drive von Samsung wäre perfekt. PLATZ 1: Samsung SSD 850 Evo 4TB

<a href="http://www.pcwelt.de/produkte/Test-Samsung-SSD-850-Evo-4TB-10039679.html">Ausführlicher Test: Samsung 850 Evo 4TB</a> ? Auf das Gigabyte gerechnet ist die Samsung 850 Evo 4TB mit 35 Cent/GB eigentlich ein preiswertes Angebot, allerdings müssen Sie für die SSD stolze 1300 Euro auf die Ladentheke blättern. Das Tempo des Samsung-Modells überzeugt auf ganzer Linie durch hohe Datenraten, kurze Zugriffszeiten und einen sehr flotten Befehlsdurchsatz. Auch die Ausstattung mit Drive-Verschlüsselung kann sich sehen lassen. Dazu enthält der Lieferumfang eine CD mit einem sehr guten Tool-Paket und einem Cloning-Programm. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf ist gering, der Verbrauch unter Volllast könnte allerdings etwas niedriger ausfallen. Wer eine SSD mit ganz viel Speicherplatz sucht - und gewillt ist, dafür den Gegenwert eines guten Gaming-PCs zu bezahlen - bekommt mit der Samsung 850 Evo 4TB eine gute Solid State Drive zum fairen Preis.

Sind also Festplatten sicherer als SSD?

Betrachtet man die Worst-Case-Szenarien eines Ausfalls und durch welche Symptome sich diese im Vorfeld ankündigen, spricht vieles eher für eine konventionelle Festplatte als für eine SSD. Ändert man die Perspektive hingegen in Richtung Performance und Handling, spricht vieles für eine SSD, da sie schneller ist und keine mechanischen Bauteile hat. Jedoch sind gerade diese vermeintlichen Vorteile bei Ausfallsymptomen von SSDs im Vorfeld auch nachteilig.

Was ist also besser? Darauf gibt es leider keine universelle Antwort. Um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, sich darüber großartig Gedanken machen zu müssen, sollte man eine persönliche Backup-Strategie entwickeln, die die eigenen Bedürfnisse bestmöglich abdeckt. Die Möglichkeiten, dies komplett zu automatisieren und mit Cloud-Speichern, externen Festplatten oder Netzlaufwerken zu synchronisieren, sind so vielfältig wie nie zuvor. Dies lässt sich sowohl kommerziell als auch kostenlos bewerkstelligen. Die Möglichkeiten stehen jedem zur Verfügung, doch nicht jeder nutzt sie.

Vielleicht liegt das in der Natur des Menschen, denn er will glauben und dem vertrauen, was man ihm verspricht. Hersteller versprechen viel, manchmal auch zu viel, und nur zu häufig werden unsere Interessen hierbei falsch fokussiert:

Das passt nicht zusammen. Die Dinge sind in den letzten Jahren oberflächlich vielleicht einfacher geworden sind, technologisch jedoch wesentlich komplizierter. So liegen Daten beispielsweise hardwareverschlüsselt in NAND-Flash-Speichern von SSDs, Speicherkarten und USB-Sticks - ohne dass der Nutzer es weiß oder je eine Verschlüsselung gesetzt hat. Es ist eine technologische Zwangsläufigkeit des Produkts.

Warum ist das so und wieso sind bei einigen SSD-Herstellern nach einem Ausfall die Daten zu retten, bei anderen wiederum nicht? Wieso werden Daten von SSD-Controllern AES 256 Bit verschlüsselt im NAND abgelegt, sind dabei im funktionellen Zustand problemlos einsehbar, im defekten Zustand aber nicht zu retten, weil der Schlüssel einzigartig ist und nur im ausgefallenen Controller liegt?

Verschlüsselung ist kein Spaß, sondern bedeutet Verantwortung

Was damit angedeutet werden soll: Je sicherer wir uns fühlen, desto stärker laufen wir Gefahr, unsere Daten innerhalb von Worst-Case-Szenarien - gerade aufgrund dieser Sicherheit - komplett zu verlieren. Eine verschlüsselte True-Crypt- oder Vera-Crypt-Partition / Container, die / der auf einer heruntergefallenen Festplatte liegt, bedingt eines für die Rettung: möglichst komplette Unversehrtheit aller Sektoren, auf denen sich diese(r) Partition / Container befindet, sonst wird es schwierig bis unmöglich, diese Daten zu rekonstruieren.

Jeder sollte selbst entscheiden, ob er seine Daten verschlüsseln will oder nicht. Er sollte sich aber auch die Konsequenzen bei einem Ausfall des Datenspeichers vor Augen halten. Insbesondere verschlüsselte Daten sollten regelmäßig gesichert werden. Gerade im Hinblick auf die stetig zunehmende Datendichte in den kommenden Jahren wird dies immer wichtiger. (PC-Welt)

Lesen Sie auch: Fünf Irrtümer über SSDs