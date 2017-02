15.02.2017

Mit staatlich geförderten Start-ups soll Deutschland bei der IT-Sicherheit unabhängiger werden. Mit einer neuen Initiative will das Bundesforschungsministerium aus der deutschen IT-Sicherheitsforschung heraus geborene junge Firmen künftig finanziell unterstützen. Das kündigte die für Internet und Digitales zuständige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Dienstag an.