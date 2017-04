Die G Data Software AG zeigt ihren Partnern bei der diesjährigen Roadshow vom 30. Mai bis zum 14. Juni 2017 wie sie die IT-Infrastruktur ihrer Klientel absichern und mit Managed Endpoint Security ihr Geschäftsfeld profitabel erweitern kann.

Bei den insgesamt vier Roadshow-Terminen am 30. Mai 2017 in Berlin, am 31. Mai in Hannover, am 13. Juni in München und schließlich am 14. Juni in Frankfurt am Main, führt der deutsche IT-Security-Hersteller sein leistungsstarkes IT-Security Portfolio vor. Im Rahmen des Programms lädt G Data anschließend zur Führung ins Automuseum oder Fahrzeugwerk - je nach Standort - ein.

Themen-Highlights sind die G Data-Businesslösungen der Generation 14.0, Managed Endpoint Security und deren Verwaltung sowie Advanced Analytics mit den Dienstleistungen im Bereich Incident Readiness und Response.

"Als Gastgeber des diesjährigen CAR-Symposiums machen wir mit unserer Roadshow an vier besonderen Standorten halt. Wir zeigen unseren Partnern beispielsweise im MAN-Werk in Hannover wie sie mit G Data Managed Endpoint Security Unternehmen umfassend absichern und mit IT-Security as a Service ihr Portfolio gewinnbringend erweitern können", erklärt Jürgen Venhorst, Sales Director für die DACH-Region.

Das Programm der einzelnen G Data Roadshow-Termine dauert von 9:30 Uhr bis gegen 15:00 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldung zu den einzelnen Terminen der Roadshow gibt es unter diesem Link. (KEW)

