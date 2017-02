Gerald Rubant ist seit Februar 2017 neuer Sales Director bei Colt Technology Services und verantwortet das Neukundengeschäft im Enterprise-Bereich für Deutschland. Er agiert von der deutschen Zentrale in Frankfurt am Main aus und berichtet an Süleyman Karaman, Geschäftsführer von Colt in Deutschland.

Bevor Rubant zu Colt wechselte, war er zehn Jahre bei Level 3 Communications in Frankfurt tätig, zunächst als Account Director und später als Sales Director Business DACH. Davor war der Diplom-Kaufmann elf Jahre als Account Manager oder Vertriebschef bei verschiedenen IT- und TK- Unternehmen beschäftigt.

"Colt möchte seinen Kunden bei der digitalen Transformation und den damit verbundenen Möglichkeiten helfen. Mit unserem hochleistungsfähigen Glasfasernetz und den On-demand-Lösungen sind wir dafür hervorragend aufgestellt, und ich freue mich darauf, dazu mit den Unternehmen in Deutschland ins Gespräch zu kommen", sagt Rubant über seine neue Aufgabe. (KEW)