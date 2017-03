Kommunikation, Netzwerken und Connectivity soll im Mittelpunkt des CeBIT-Auftritts des TK-Distributors Herweck stehen. "Im Segment Netzwerk-, Kabel und Anschlusstechnik haben wir uns stark weiterentwickelt und zeigen gemeinsam mit Partnern, wie wichtig individuelle Sonderlösungen in diesem Zusammenhang sind", kündigt Vorstand Jörg Herweck an. Das Thema Connectivity rücke künftig mehr in den Fokus. Aus diesem Grund will der Grossist nun auf der CeBIT 2017 das neu gegründete Connectivity Competence Team vorstellen.

Dabei setzt Herweck auf Herstellerpartner am CeBIT-Stand D46 in Halle 12: Estos präsentiert erstmals die Unified Messaging Software ixi-UMS, einem einfachen Komplettpaket, das speziell auf den Bedarf von kleineren Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern ausgerichtet ist. Die vordefinierten Komplettpakete mit Staffelungen von fünf bis 100 Usern beinhalten die UM-Features Fax, Voice, SMS sowie mobile Zugriffsmöglichkeiten wie Telefon, Web-Journal oder E-Mail. Außerdem kann ixi-UMS Business ganz einfach in ProCall Enterprise integriert werden.

Weltpremiere bei Konftel

Als Weltpremiere stellt Konftel am 20.03.2017, pünktlich zum Messeauftakt erstmals ein neues Konferenztelefon mit einem einzigartigen, innovativen Bedienkonzept vor. Dank des neuen Bedienkonzeptes lassen sich Geräte von Konftel noch benutzerfreundlicher und intuitiver einsetzen. Außerdem wird die Integration der wichtigsten Konftel Konferenztelefone und Freisprechgeräte mit den Systemen von Unify ein wichtiges Thema sein.

Interessierte Fachhändler erhalten weitere Informationen unter http://www.herweck.de oder beim Herweck Vertriebsteam unter 06894/3883-110.

