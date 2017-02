Broadliner Ingram Micro hat einen Ausbau der europäischen Führungsebene angekündigt, im Ingram-Jargon "EMEA Go-to-Market Team" genannt. Die Führungsrolle soll dabei Jacek Murawski einnehmen, der die neue Rolle des Vice President, EMEA Vendor Engagement bekleidet.

Murawski kommt vom Cloud-Spezialisten Odin Automation, die 2015 von Ingram übernommen wurde. Er bringt neben seiner Tätigkeit bei dem Distributor auch Herstellererfahrung mit: So arbeite er als General Manager bei der polnischen Microsoft-Niederlassung, war als General Manager für das Osteuropageschäft von Dell verantwortlich und hatte führende Positionen bei SAP und Cisco inne.

Umbau der Europa-Spitze

Unter Murawski werden zwei Posten für das Value- und das Volume-Geschäft neu besetzt. Mit Günter Schiessl wird ein in der deutsch Distribution bekanntes Gesicht künftig das Volume Vendor Engagement Team EMEA leiten. Schiessl war drei Jahre als Geschäftsführer bei Tech Data tätig, bis er den Distributor 2010 überraschend verließ. Danach baute er mit Ecobility ein Unternehmen auf, das sich auf das Geschäft mit professionellen LED-Beleuchtungen spezialisiert hatte. Durch eine Kooperation mit Ingram kam Schiessl schließlich 2013 zu den Dornachern.

Schiessls Gegenpart im Value-Geschäft wird Jordi Muñoz sein. Er war vorher für das Value Business in Spanien verantwortlich.Tasneem Baldiwala, bisher für das Vendor Engagement in Europa verantwortlich, wird eine "neue Rolle" in der strategischen Planung auf Europaebene übernehmen und an Europachef Mark Snider berichten. Mark Chlebek, der bisher das Value Vendor Engagement Team EMEA geleitet hat, wird nun Executive Director EMEA Development.