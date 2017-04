Der österreichische Cloud-Anbieter Anexia hat für seine drei deutsche Niederlassungen den Branchen-Profi Holger Bellinghausen De Coster engagiert. Seine Stelle des Managing Directors für Deutschland wurde neu geschaffen. Er soll das aktuell stark wachsende Deutschlandgeschäft mit seinem Know-how und seinen Branchenkontakten strategisch lenken. Bellinghausen De Coster agiert von der Kölner Niederlassung aus und berichtet direkt an CEO Alexander Windbichler.

Bei der Kölner PlusServer GmbH, eine Host Europe-Tochter, verantwortete Bellinghausen De Coster zuletzt als Vice President Sales das Managed-Hosting-Geschäft und die vertriebliche Integration mehrerer Firmenzukäufe. Frühere Stationen waren weitere Internet-Infrastruktur-Anbieter wie der Colocation-Spezialist MESH Solutions sowie der Carrier Level 3 Communications.

Alexander Windbichler, Gründer und CEO von Anexia kommentiert: "Wir schwimmen in Deutschland mit der Marke Anexia gegen den allgemeinen Konsolidierungsstrom im Hosting-Markt und haben Großes vor. Für unsere servicefreundlichen und technologisch sehr ausgereiften Angebote sehen wir hervorragende Chancen in einem Markt, der eher in Kostenkategorien als in Qualität denkt. Holger Bellinghausen De Coster ist der perfekte, von allen Seiten geschätzter Experte, der für Anexia diese Pläne vorantreiben wird."

"Deutschland gehört zu den drei wichtigsten Managed Hosting-Märkten für Anexia und wächst aktuell sowohl beim Geschäft mit Neu- als auch mit Bestandskunden sehr stark", erklärt Holger Bellinghausen De Coster. "Dieses Wachstum zu lenken, durch meine Marktkenntnis noch zu steigern und personell mit Neueinstellungen zu begleiten ist meine spannende Herausforderung." (rw)