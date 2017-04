Jessica-Karin Felix verantwortet bereits seit Januar 2017 als Managerin DACH die Marketingkommunikation für die Bizagi Deutschland GmbH, einem der führenden Lösungsanbieter für digitale Prozesse. Felix trifft auf ein wachsendes Team in der EMEA-Region und soll den verstärkten Marktauftritt des Unternehmens am deutschsprachigen Markt unterstützen.

Die Master in International Marketing und Bachelor in Business Administration greift auf mehrjährige Erfahrung bei Anbietern von B2B-SaaS zurück. So übernahm sie unter anderem bei der Salesforce-Tochter Demandware die Bereiche Marketing, PR, Events, E-Mail-Marketing, Content und Lead Generation in den DACH- und Nordics-Regionen.

Marketing, Content und PR gehörten auch bei Cybit, später Masternaut GmbH, einem marktführenden Anbieter einer Smart-Fleet-Softwareplattform für intelligente Flottenverwaltung, zu ihrem Aufgabengebiet.

"Ich freue mich sehr, mit Jessica Felix eine junge, aber doch schon erfahrene Fachkraft für das Aufgabengebiet des B2B-Marketing im Team zu haben", sagt Gerhard Unger, Sales Director DACH bei Bizagi. "Die richtige und gezielte Vermittlung unserer Inhalte und Lösungsansätze an große Unternehmen und den gehobenen Mittelstand ist ein wichtiger Teil unseres Marktauftritts." (KEW)