13.03.2017

Die Länder haben einen neuen Versuch gestartet, um schärfer gegen unerwünschte Telefonwerbung vorzugehen. Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg brachte am Freitag in Berlin einen Gesetzentwurf in den Bundesrat ein, mit dem der Verbraucherschutz gestärkt werden soll.