Die Brodos.net GmbH, eine Tochter des Baiersdorfer Telekommunikationsgrossisten Brodos AG, hat einen neuen Geschäftsführer in Handelsfachwirt Michael Heller gefunden. In seiner neuen Position soll er seine Erfahrungen im Bereich Handel, Distribution und Online einbringen. Hellers Aufgaben beim Handelsdienstleister sind unter anderem die Vermarktung der Cross Channel Tools sowie die Weiterentwicklung der Tarife hierfür.

Michael Heller kommt ursprünglich aus der Kfz-Branche, wechselte aber bereits 1992 in die ITK zu Mannesmann und machte dort den Wandel zu Vodafone mit. 18 Jahre lang gestaltete er so in unterschiedlichen Führungs- und Verantwortungsbereichen den Mobilfunkmarkt sowie dessen Veränderungen in den Vertriebswegen mit.

Von 2010 bis 2013 war Heller in leitenden Positionen bei ElectronicPartner Deutschland. Danach war er als Außendienstleiter Direktvertrieb Deutschland bei Telegate Media in Essen, bevor er die letzten beiden Jahre als Vertriebsdirektor bei Apollo-Optik mehr als 800 Filialen und Franchise-Partner in Deutschland mitverantwortete. (KEW)