Viele attraktive Gewinne versprecht die Ingram Micro Distribution GmbH zusammen mit Fujitsu in einjährigen Partnerwettbewerb "PolePositon - Be Fujitsu´s #1 Reseller". Rückwirkend vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 können Reseller aus Deutschland ihr Punktekonto auffüllen. Dies ist über das Erreichen des individuellen Umsatzziels oder das Abschließen von Zertifizierungen, die Teilnahme an Events und das Sammeln von Sonderpunkten sowie über das Beantworten von Tagesfragen möglich.

Weitere Sonderpunkte gibt es zum Beispiel für eine abgeschlossene Fujitsu-Servicepartnerschaft oder bei Assemblierungsaufträgen für Server und Storage Systeme. Punkte gibt es auch für jene Teilnehmer, die auf der Top 2017 am 4. Mai 2017 in der Red Lounge von Fujitsu in Halle 2 vorbeischauen.

Pro Quartal werden die Top 22 prämiert und als Hauptgewinn winkt den zehn besten Teilnehmern der gesamten Laufzeit eine mehrtätige Reise nach Abu Dhabi. Dort können die Gewinner vorübergehend in die Rolle des Rennfahrers schlüpfen und die Formel 1-Rennstrecke Yas Marina Circuit im Aston Martin GT4 sowie im Formel 3-Wagen erkunden. Eine Offroad-Tour mit einem Geländewagen in die Dünen der Emirate steht ebenso auf der Sieger-Agenda wie ein Ritt auf dem Kamelrücken in den Sonnenuntergang.

Ausgewählte Fujitsu Select Expert Trainings sind für teilnehmende Reseller sogar kostenlos. Zudem werde es im Laufe des Incentives regelmäßig neue Aktionen geben. Die Umsätze zählen rückwirkend ab 1. April 2017 und bis einschließlich 31. März 2018, wobei BTO-Projekte nicht in die Bewertung miteinbezogen werden.

"Mit den exklusiven Vorteilen unseres neuen Partnerprogramms können Fachhändler durch Engagement mit Fujitsu doppelt gewinnen. Je mehr Punkte die Teilnehmer sammeln, desto größere Expertise für ihr Fujitsu-Geschäft bauen sie auf und haben gleichzeitig die Chance auf viele attraktive Preise", so Christine Peters, Director Business Unit FTS, Lenovo, Display & Digital Signage bei Ingram Micro Deutschland.

Alle interessierten Reseller können sich ab sofort hier für das Partnerprogramm anmelden. Es warten Preise im Gesamtwert von über 50.000 Euro auf die Teilnehmer, so der Distributor. (KEW)

Lesetipp: Warum heißt Fujitsu eigentlich Fujitsu?