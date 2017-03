Bei der Suche nach einem neuen Zubehörlieferanten hat sich Mobilcom-Debitel für STRAX entschieden. STRAX wird in den kommenden Jahren das Zubehörsortiment für alle Vertriebslinien von Mobilcom-Debitel verantworten. Dank der Erfahrung und des Know-hows von STRAX ist Mobilcom-Debitel in der Lage, ein umfassendes Portfolio aus Produkten von namhaften Herstellern und kostengünstigen STRAX Eigenmarken zu vermarkten. In Zusammenarbeit mit STRAX ist es für Mobilcom-Debitel möglich, in einer automatisierten Vertriebssteuerung individuelle Portfolioanpassung auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Shops vorzunehmen.

"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden ab sofort die attraktive Sortimentsauswahl unseres neuen Partners STRAX anbieten zu können", sagt Jochen Otterbach, Geschäftsführer Mobilcom-Debitel Shop GmbH. "Bei der Entscheidung für STRAX hat uns maßgeblich das Produktportfolio auf Basis eines professionellen internationalen Trend- und Produktscoutings überzeugt. Wir erwarten uns davon deutliche Impulse für unsere Digital-Lifestyle-Strategie und ein zeitgemäßes Angebot in unseren Shops."

Neue Eigenmarke angekündigt

Frank Hackmann, Global Sales Director Central and Eastern Europe, STRAX ergänzt: "Wir sind stolz mit Mobilcom-Debitel einen spannenden Kunden gewonnen zu haben, der sich in einem agilen Markt von einem klassischen Mobilfunkunternehmen zu einem Digital-Lifestyle-Anbieter gewandelt hat. Wir freuen uns über das Vertrauen und nehmen die Herausforderung an, mit unseren Produkten und Services einen wesentlichen Beitrag in diesem dynamischen Geschäftsumfeld zu leisten."

Das Leistungsspektrum der Zusammenarbeit umfasst die Vermarktung namhafter Herstellermarken wie Apple und Samsung, attraktive Lizenz- und Partnermarken wie adidas, Philips und die preis-leistungsstarken STRAX Eigenmarken wie FLAVR, GEAR4 und Urbanista. In Kürze werden Mobilcom-Debitel und STRAX eine neue Eigenmarke herausbringen, die in den Vertriebslinien von Mobilcom-Debitel vermarktet wird. (mh)