Die UCC-Plattform und die Mobile Clients der badischen Starface GmbH wurden vom amerikanischen TMC-Verlag mit dem "2017 Internet Telephony Product of the Year Award" ausgezeichnet. Der renommierte Award wird jährlich verliehen und würdigt die innovativsten und leistungsfähigsten Produktneuheiten im Bereich der IP-Kommunikation.

Rich Tehrani, CEO von TMC, erklärte anlässlich der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger: "Ich freue mich sehr darüber, Starface auch in diesem Jahr mit einem Product of the Year Award auszeichnen zu dürfen. Das Engagement und die Innovationskraft, die das Starface Team an den Tag legt, sind wirklich beeindruckend. Starface 6.4 gehört nach Einschätzung unserer Expertenjury zu den besten IP-Kommunikationslösungen auf dem Markt. Ich bin sehr gespannt, mit welchen weiteren Innovationen uns Starface in Zukunft überraschen wird."

Dazu Florian Buzin, Geschäftsführer bei Starface: "Mobility ist weltweit einer der Top-Trends in der Business-Kommunikation. Mit Starface 6.4 und unseren Mobile Clients bieten wir Kunden eine ausgereifte Komplettlösung, die jedes Smartphone in eine vollwertige Nebenstelle verwandelt. Mitarbeiter können damit überall und jederzeit auf ihre vertrauten UCC-Features zugreifen - und bleiben durchgehend handlungs- und entscheidungsfähig. Es freut uns sehr, dass die Lösung bei der Fachjury von TMC so gut angekommen ist, und wir mit einem so renommierten internationalen Award ins neue Jahr starten können."

Alle Preisträger des Awards werden im amerikanischen Internet Telephony Magazine bekannt gegeben. (KEW)