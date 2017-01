Ingram Micro hat sein Cybersecurity-Portfolio mit den Lösungen von Stormshield erweitert. Der französische Hersteller, der auch Regierungen und Militär für die Mutter Airbus Defense and Space in Europa unterstützt, will sein Distributionsnetzwerk lokal und international erweitern. Die Vereinbarung gilt zunächst für die gesamte EMEA-Zone und soll später weltweit ausgedehnt werden.

Die strategische Partnerschaft will Ingram Micros renommierte Position und deren Image im Systemintegratorumfeld nutzen, um Stormshields Partnernetzwerk in unterschiedlichen Bereichen der Distribution zu stärken. Dank seiner Logistikplattformen in EMEA kann der Großhändler eine schnelle und effiziente Bereitstellung gewährleisten. Zudem verfügt Ingram Micro über zahlreiche Logistikkapazitäten in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum, die für die weitere Expansion Stormshields nützlich sind.

Weltweite Expansion geplant

"Diese Partnerschaft wird unsere Sales-Aktivitäten und die Geschwindigkeit unserer kommerziellen Expansion noch einmal erheblich beschleunigen; zunächst in der Region EMEA und später auch in Regionen, in die Stormshield 2017 zusätzlich investieren wird", erklärt Frédéric Napoleone, Sales Manager Western und South Europe bei Stormshield.

"Seit wir unsere Division Cybersecurity Anfang 2016 eröffnet haben, habe ich mich für die Optimierung der Ingram Micro-Reihe mit neuen Partnern engagiert", erklärt Christophe Rey, Head of Cybersecurity bei Ingram Micro France.

"Als renommierter französischer Anbieter, der auch von ANSSI (Französische Nationale Agentur für Sicherheit der Informationssysteme, Anm. d. Red.) unterstützt wird, ist Stormshield eine sinnvolle Wahl. Stormshield gehört zu den führenden Anbietern, die Ingram im Bereich Firewall/UTM identifiziert hat. Sein Lösungsportfolio wird es uns ermöglichen, unser Angebot zu vervollständigen und die Bedürfnisse von Unternehmen aller Größen zu erfüllen", ergänzt Rey.

Als gemeinsames Ziel wollen die beiden Unternehmen ihre Kunden beim sicheren Übergang in die Cloud unterstützen. (KEW)