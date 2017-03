In den vergangenen Tagen mischten sich plötzlich tausende Twitter-Konten in die politischen Streitigkeiten zwischen Deutschland und den Niederlanden auf der einen Seite und der Türkei auf der anderen Seite ein. Betroffen waren laut dem Sicherheitsunternehmen G Data unter anderem die Twitter-Konten von Boris Becker, Unicef und Amnesty International. Sie und viele andere veröffentlichten plötzlich polemische Inhalte und Nazi-Vorwürfe in türkischer Sprache.

Soweit bislang bekannt, wurden aber nicht die Accounts, sondern eine Drittanbieter-App namens The Counter gehackt. Sie kann mit einem Twitter-Account verknüpft werden, um dann verschiedene Analysen durchzuführen. Offensichtlich ist es aber auch möglich, darüber neue Twitter-Nachrichten abzusetzen. Die Entwickler von The Counter bestätigten den Hack bereits in einer eigenen Twitter-Mitteilung.

G Data empfiehlt allen Anwendern, die The Counter einsetzen, der App den Zugriff auf Twitter zu entziehen. Dies sei möglich über die Einstellungen. Unter "Datenschutz, Apps" kann man der App den "Zugriff widerrufen". Außerdem sollten die Anwender laut G Data am besten auch noch ihr Twitter-Passwort ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.