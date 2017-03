Getreu dem Veranstaltungsmotto "Print & Taste" wählte das Team der Tech Data als Austragungsort diesmal eine besondere Brauerei. Viele Geschäftsführer und Vertriebsleiter des Fachhandels folgten der Einladung des Münchner Distributors in das Brauhaus Vielanker nach Mecklenburg-Vorpommern.

Die erfolgreiche Tech Data-Kooperation mit der MPS-Anbieterin Printer Care Service GmbH, bekannt als Printer4you.com, war dabei nur eines der Themen, das den Handel interessierte. Weiterhin standen Sicherheitsfunktionen bei Druckern und Multifunktionsgeräten auf der Agenda sowie ein exklusiver erster Blick auf die neuen HP PageWide A3-Geräte.

Zum Start der Kooperation mit der MPS-Plattform erklärte Florian Hansch, Business Manager HP Printing bei Tech Data, den Fachhändlern die Vorteile dieser Lösung. Printer4you.com sei die erste Online-Plattform für MPS-Konzepte und biete den Mittelstandspartnern eine einfache und lukrative Möglichkeit, individuelle und herstellerübergreifende MPS-Verträge binnen kürzester Zeit abzuschließen, so die Münchener.

Wie der Distributor weiter mitteilt, wurden seit dem Launch Anfang März 2017 von Tech Data bereits mehr als 80 Partnerregistrierungen auf der Plattform verzeichnet. Für interessierte Partner bietet Tech Data überdies eine Webinar-Serie an, die ausführliche Informationen rund um die neuen Services, die Vorteile und das Portal erhält. Die Anmeldung und mehr zu den Terminen am 31. März, sowie am 06. und 13. April 2017 erfahren Fachhändler unter diesem Link.

Zum Abschluss der Veranstaltung fand eine Führung durch die Brauerei statt, die neben Bier auch weitere Erzeugnisse von Likör bis zum Whisky produziert. Dabei blieb genügend Zeit, um in lockerer Runde zu "netzwerken" und eine Auswahl an geistigen Flüssigkeiten zu verkosten. (KEW)

Lesetipp: Dell EMC wählt Tech Data zum strategischen Vertriebspartner aus