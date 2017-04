Zum 01. April 2017 ist Thorsten Herrmann als General Manager EPG in der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH und wird ab 1. Juli 2017 für das Großkunden- und Partnergeschäft in Deutschland verantwortlich zeichnen. Er berichtet direkt an die Vorsitzende Sabine Bendiek.

Thorsten Herrmann übernimmt damit die Aufgaben von Alexander Stüger, der die Position seit dem Ausscheiden von Alastair Bruce im Juli 2016 interimistisch bekleidete. Alexander Stügers neue Aufgabe in der Microsoft Organisation wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Thorsten Herrmann kommt von HPE zu Microsoft, wo er in den letzten drei Jahren als Vice President für die weltweiten Geschäftsbeziehungen zwischen HP und SAP zuständig war. Seine Karriere begann er 1989 als Systemberater bei IBM. 1997 wechselte er zu Compaq in den Vertrieb für SAP R/3-Infrastrukturlösungen und wurde später Regionalvertriebsleiter.

Nach dem Merger mit HP war Herrmann in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen tätig ehe er im April 2009 in die Geschäftsführung der Hewlett Packard GmbH berufen wurde und dort als VP Sales die Verantwortung für den Großkundenvertrieb bei HP Deutschland übernahm.

"Mit Thorsten Herrmann konnten wir einen Top-Manager mit einer umfassenden Vertriebs-Expertise und Marktkenntnis für uns gewinnen und ich freue mich sehr auf die persönliche Zusammenarbeit", kommentierte Sabine Bendiek die Berufung ihres neuen Kollegen.

"Auf der Hannover Messe [...] sehen wir, in welcher Geschwindigkeit die Digitalisierung klassischer Industrien vorangeht. Microsoft leistet nach meiner Beobachtung einen substanziellen Beitrag, die Industrieunternehmen bei ihrer digitalen Transformation wirksam zu unterstützen. Dabei bringe ich meine Erfahrungen und Expertise jetzt sehr gerne ein", sagte Thorsten Herrmann vor Mitarbeitern. (KEW)

