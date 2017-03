Die Entwickler der Ransomware TorrentLocker haben sich eine neue Variante einfallen lassen, um PCs von Privatanwendern und in Firmen zu verseuchen. Wie bislang verbreitet sich der Erpresser-Trojaner vor allem mit Hilfe von Spam-Mails. Statt einem Anhang enthalten diese Nachrichten aber nun einen Link zu einer angeblichen Rechnung beispielsweise eines Lieferanten oder der Firma des Empfängers. Dieser Link führt zu Dropbox.

Klicken die Anwender auf den Link und führen sie die heruntergeladene Datei anschließend aus, infizieren sie ihren Computer mit TorrentLocker. Trend Micro hat die neue Variante entdeckt und nach eigenen Angaben mehr als 800 kompromittierte Dropbox-Accounts aufgespürt, die aber mittlerweile bereinigt werden konnten. Durch die Nutzung des Dropbox-Links kann TorrentLocker die in vielen Firmen installierten E-Mail-Security-Gateways umgehen: Die Mails enthalten keinen Anhang und der Link kommt von einer meist als legitim eingestuften Webseite.

Infektion mit Hilfe von Javascript-Dateien

Wenn der Empfänger auf den Trick hereinfällt, dann lädt er zunächst eine Javascript-Datei herunter. Startet er diese Datei, wird ein zweites Javascript ausgeführt, das dann TorrentLocker installiert. Innerhalb von etwa einer Woche entdeckte Trend Micro knapp 55.000 Mails mit Dropbox-Links. Der Großteil der Angriffe erfolgte in Europa. Am stärksten betroffen waren deutsche und norwegische Anwender.

Interessant an dieser neuen Welle ist, dass die Angreifer ihre Mails vor allem werktags und dann auch meist nur zwischen 9 und 10 Uhr morgens verschicken. Also zu Arbeitsbeginn, wenn viele Mitarbeiter in Unternehmen ihre über Nacht aufgelaufenen Nachrichten durchgehen.

Als wichtigste Gegenmaßnahmen empfiehlt Trend Micro Schulungen der Mitarbeiter, die verdächtige Inhalte wie enthaltene URLs oder die Absender prüfen sollten. Außerdem sollten sie keine Anhänge herunterladen und nicht auf eingebettete Links klicken. Es sei denn, sie sind sich ganz sicher, dass die Quelle legitim ist.

Empfehlenswert sei auch eine gute Backup-Strategie nach dem 3-2-1-Prinzip: Mindestens drei Backup-Kopien, von denen zwei in unterschiedlichen Speichermethoden (zum Beispiel intern und auf Mechselmedien) sowie eine außerhalb des Unternehmens erfolgen sollte.