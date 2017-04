Die Mobilfunkmarke Turkcell Europe wertet ihre Prepaid-Tarife auf. So ist unter Anderem das Datenvolumen in den Smart-Optionen nunmehr auch für die Nutzung in der Türkei gültig. In der Smart L-Variante stehen dem Kunden für 19,99 Euro im Monat nun 200 Minuten für Anrufe und 1GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung, das er sowohl in Deutschland als auch in der Türkei verbrauchen kann.

Nach Verbrauch des Inklusivvolumens kann der Kunde entweder mit gedrosselter Geschwindigkeit weitersurfen oder zusätzlich 200 MB, 500 MB oder 1 GB für 3, 5 oder 10 Euro via SpeedOn dazu buchen.

Bei den Datenoptionen für beide Länder ändert sich die in Deutschland gültige 5 GB Datenoption "Surf Flat XXL" von 24,99 Euro auf 19,99 Euro im Monat. Die "Türkei Internet-Option" der Telekom-Tochter kann noch bis Ende September 2017 mit 500 MB für 9,99 Euro oder 2 GB für 19,99 Euro gebucht werden.

Zafer Karaca, Marketing Manager für Turkcell bei der Telekom, betont die Flexibilität rund um die mobile Datennutzung: "Mit unserem neuen Tarifmodell heben wir alle Grenzen auf. Der Kunde ist nicht mehr über ein vorgegebenes Volumen eingeschränkt, sondern kann mit SpeedOn immer so viel Datenvolumen nachbuchen, wie er braucht. Absolut neu und einzigartig ist, dass dieses auch für die Türkei gilt - sei es auf einer kurzen Geschäftsreise oder im langen Sommerurlaub; der Wechsel der SIM-Karte oder des Tarifs gehört nunmehr der Vergangenheit an."

Darüber hinaus werden seit dem 1. April 2017 in EU-Ländern keine Roaming-Gebühren mehr erhoben. So können Turkcell Europe Nutzer ihren Tarif mit gleichen Leistungsbestandteilen mit Ausnahme der Türkei-Anrufe auch im EU-Ausland nutzen. Diese Verbesserung nütze vor allem Kunden, die mit dem PKW in die Türkei reisen.

"Durch die im Rahmen der neuen EU-Regelung angepassten Auslandstarife können unsere Kunden auch auf dem Weg in die Türkei ihr Handy mit ruhigem Gewissen nutzen", ergänzt Karaca. (KEW)