Mit einer umstrittenen Werbeform hat sich der Telekommunikationskonzern Vodafone den Unmut von Verbrauchern und Verbraucherschützern zugezogen. Mit amtlich anmutenden Schreiben sollen potenzielle Kunden dazu bewegt werden, bestimmte Vodafone-Produkte zu buchen.

Nachdem zunächst für den Breitband-Zugang des Netzbetreibers geworben wurde, steht bei dem neuen Werbeschreiben nun die bevorstehende Abschaltung des alten DVB-T-Standards im Mittelpunkt. Das persönlich adressierte Schreiben ist zunächst nicht als Vodafone-Werbung zu erkennen. Ein aufgedruckter Stempel mit der Aufschrift "Wiederholter Zustellversuch" sowie ein weiterer Kasten, überschrieben mit "Merkmale Vorgangsdaten" erwecken den Anschein eines Behördenbriefs.

Mit dem Betreff "DVB-T-Abschaltung erfordert Umstellung auf moderne TV-Versorgung" wird ein dringender Handlungsbedarf suggeriert. Dazu kommt noch eine fett gedruckte Frist zum 28.02.2017, bis zu der sich der Empfänger telefonisch melden soll. Kunden sollen so auf das Breitband-TV-Angebot des Providers aufmerksam gemacht werden.



Der Telekommunikationskonzern Vodafone sorgt derzeit mit einer umstrittenen Werbeform für Aufsehen.

Mit einem amtlich anmutenden Werbeschreiben will Netzbetreiber Vodafone Kunden für sein Breitband-TV-Angebot gewinnen. Verbraucherschützer sprechen von "Irreführung".

Mit diesen "Vorgangsdaten" wird der Anschein einer amtlichen Mitteilung erweckt.

Dieser Phantasie-Stempel erweckt ebenfalls den Eindruck eines Behördenbriefes.

In der Betreff-Zeile wird auf einen angeblich dringenden Handlungsbedarf verwiesen.

Mit einer Frist wird nochmals die angebliche Dringlichkeit der Sache betont.

Mit dieser Werbepostkarte ist Vodafone vor einigen Tagen ebenfalls negativ aufgefallen. Hier geht es um das DSL-Angebot des Netzbetreibers.

Auch hier wird auf einen dringlichen Termin verwiesen.

Es wurde der identische Zustellversuch-Stempel verwendet.

Das Vodafone-Logo sucht man auf der Postsendung vergeblich. So liegt der Verdacht nahe, dass man versucht, die Werbebotschaft hinter dem Anschein eines amtlichen Schreibens zu verstecken.

Shitstorm in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken machen sich nun die Empfänger der Werbeschreiben ihrem Unmut Luft: "Es ist eine Frechheit, wie Sie versuchen, alte Menschen mit Briefen, welche die Aufmachung eines behördlichen Schreibens haben, zu verunsichern und in neue Verträge hineinzutäuschen!", schreibt ein verärgerter Facebook-Nutzer. Ein anderer spricht von einer "dreisten Masche" und davon, dass "ahnungslose Kunden dreist verarscht werden". Ein weiterer fragt: "Was ist nur aus euch geworden?? Amtliches Schreiben fälschen??? Das ist doch nicht witzig!".

Ein ähnliches Schreiben per Postkarte hat bereits die Verbraucherschützer auf den Plan gerufen. "Dies sowie die Verschleierung des Werbecharakters der Karte ist nach unserer Auffassung des Wettbewerbsrechts nicht erlaubt", so die Einschätzung der Verbraucherzentrale Sachsen.

Auf Anfrage von ChannelPartner hatte Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf Besserung gelobt: "Wir wollen Verbraucher nicht verunsichern, sondern informieren", bekräftigt Petendorf. Auf einen zentralen Kritikpunkt der Verbraucherschützer habe Vodafone bereits reagiert: "Wir werden den aufgedruckten Stempel nicht mehr einsetzen", versprach der Konzernsprecher. Wenn Vodafone aber künftig nur auf den Aufdruck eines Stempels verzichten will und nicht die Werbeform an sich überdenkt, dann hat man in der Firmenzentrale in Düsseldorf das grundsätzliche moralische Problem dieser Werbung nicht begriffen.