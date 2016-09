Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet muss auch im zweiten Quartal eine herbe Abschreibung auf seine Anteile an dem Startup-Brutkasten Rocket Internet einstecken. Weil die Aktien von Rocket weiter an Wert verloren, verbuchte der Konzern mit den Marken 1&1, Versatel und GMX wie erwartet eine Sonderbelastung von 98 Millionen Euro, wie das TecDax-Schwergewicht am Donnerstag mitteilte.