Ab 1. März 2017 wird das Executive Board der Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG durch Uwe Neumeier als neuen Chief Digital Officer (CDO) verstärkt. Neumeier wird sowohl für die globale Hellmann Group IT als auch für die Digitalisierung der einzelnen Geschäftssparten verantwortlich sein.

Der studierte Diplom-Kaufmann führte zuletzt als VP and Head of Data Center Business das Rechenzentrumsgeschäft in den Regionen EMEA & Indien bei Fujitsu Technology Solutions. Davor verantwortete der 50-Jährige das globale Geschäft der Intel- und Unix-basierenden Server sowie Mainframes.

Bis 2011 war Neumeier als Geschäftsführer und COO bei Actebis Peacock, jetzt Also, bekannt, davor war er bei Hewlett Packard in unterschiedlichen Führungspositionen auf nationaler und internationaler Ebene tätig, zuletzt bis 2009 als Country Manager Deutschland.

"Mit Uwe Neumeier konnten wir einen hochkarätigen Manager verpflichten, um gemeinsam die Entwicklung unseres Unternehmens, gerade auch in Bezug auf digitale Transformation, voranzutreiben und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen", erklärt Dr. Thomas C. Knecht, Managing Director und Sprecher der Geschäftsführung bei Hellmann. (KEW)