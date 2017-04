Möchte ein Hotel eine bestimmte Anzahl an Sternen erhalten, dann ist es zumindest in Deutschland Pflicht, dass jedes Zimmer mit einem Komforttelefon ausgestattet ist,

Doch die Anschaffungs- und Betriebskosten einer klassischen TK-Anlage mit den Endgeräten und Leitungen in jedem Zimmer sind nicht ohne. Dabei geht es aber auch preiswerter, zum Beispiel mit einer Cloud-TK-Anlage, wie sie etwa Nfon anbietet.

Der Münchner TK-Spezialist Nfon hat nun die eigenentwickelte "Nhospitality"-Lösung in 16 Filialen der Star Inn-Hotel-Kette implementieren lassen. Das besondere an "Nhospitality" ist deren Einbindung in die Property Management System (PMS)-Hotelsoftware. Damit kann der Hotelgast über sein Zimmertelefon auschecken und den Zimmerstatus der Zentrale relativ einfach mitteilen.

Die Telefonanlage für das Hotel - aus der Cloud

Das Schöne an einer TK-Cloud-Lösung ist die Tatsache, dass der Hotelier - bis auf die Endgeräte in den Zimmern - keine weitere Hardware benötigt. Alle Services werden aus der Cloud bereitgestellt und immer im neuesten Release-Stand geliefert. Auf diese Weise können zukünftigen Pad-Services für Gäste und Personal sofort eingespielt werden.

Selbstverständlich ist jedes Telefon in jedem Zimmer nur über eine direkte individuelle Durchwahl erreichbar, und natürlich kann jeder Hotelgast auch sein Zimmertelefon wie gewohnt für Anrufe in die ganze Welt nutzen. Komfort-Services wie Weckruf oder ein interaktives Dialogsystem für Minibar und Wäschedienst sind für Gäste ebenfalls nutzbar - die individuelle Gebührenabrechnung inbegriffen.

Darüber hinaus können die Manager in den Star Inn-Hotels Telefonkonferenzen abhalten und alle sonstigen von der klassischen TK-Anlage gewohnten Dienste mit der um "Nhospitality" angereicherten Cloud-Telefonanlage von Nfon nutzen.