Was immer man aus der Ferne oder in anderen Räumen des eigenen Hauses/der eigenen Wohnung an- oder ausschalten möchte, mit dem iSmartAlarm Smart WiFi Plug als ferngesteuerter Steckdose sollte dies problemlos gelingen, sofern es nur darum geht, ein Gerät über die Steckdose mit Strom zu versorgen oder diesen wegzunehmen.

Immer pünktlich den Strom eingeschaltet

Wir testen die WLAN-Steckdose mit unserer Steckdosenleiste für die heimische Fernsehanlage inklusive Media Receiver, Soundbar, Fernseher und DVD-/Bluray-Player. Dies ist deswegen interessant, weil vor allem der Telekom Media Receiver eine Weile braucht, um hochzufahren und die Programme zur Verfügung zu stellen. Hier ist es sehr nützlich, etwa auf der Heimfahrt schon einmal die Stromzufuhr zu starten, damit man zuhause angekommen rechtzeitig die Nachrichten oder eine andere Sendung einschalten kann, ohne noch weiter warten zu müssen. Das klappt in unserem Test einwandfrei, nachdem wir per iSmart-Alarm-App (auch für die Apple Watch erhältlich) die Anmeldung per Mobilfunknummer und Passwort durchlaufen haben. Damit kann man sich dann auch über andere Geräte, sei es iPhone oder Android-Handy, einloggen und auf mit dem heimischen WLAN verbundene iSmart-Alarm-Gerät zugreifen. In diesem Fall schalten wir einfach direkt ein- und aus, können die Stromzufuhr aber auch per Zeitplan regeln. Zusätzlich erhalten wir Auskunft über den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte. Wie zuverlässig das an der Steckdose gemessen wird, können wir aber nicht beurteilen.

Die Bedienung ist genauso leicht.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Innerhalb der App lassen sich weitere Geräte von iSmart Alarm hinzufügen und gemeinsam verwalten. Für die WLAN-Steckdose sind weitere Einsatzmöglichkeiten möglich, wie etwa die Kaffeemaschine, eine Beleuchtungskette drinnen oder draußen, sofern das WLAN so weit reicht, und anderes mehr. Selbstverständlich können wir darauf auch von unterwegs über die Mobilfunkverbindung zugreifen, um die Steckdose zu aktivieren oder abzuschalten. Auch das funktioniert in unserem Test einwandfrei – da wir die App parallel über ein Android-Handy nutzen, muss man sich hier oder dort immer mal wieder neu einloggen, oder wird gewarnt, wenn bereits ein anderer Nutzer im System aktiv ist.

Systemvoraussetzungen und Verfügbarkeit

Von der kostenlosen App war schon die Rede – damit lassen sich auch andere Smart-Home-Geräte des Herstellers steuern. Voraussetzung dafür ist mindestens iOS 6.0, es lässt sich auch ein iPad oder iPod Touch dafür nutzen. Die passende Android-App gibt hier im Google Play Store. Erhältlich ist die WLAN-Steckdose etwa bei Cyberport.de zum Preis von 35 Euro zuzüglich Versand.

Fazit und Empfehlung

35 Euro für eine Steckdose ist nicht wenig – kann man sie aber wirklich gebrauchen und macht sie einem das Leben auf elegante Weise leichter, sollte man zugreifen. Die Bedienung ist einfach, die Funktion zuverlässig. Außerdem lässt sich die ”smarte” Steckdose als Teil eines größeren Smart-Home-Systems begreifen und einsetzen. (PC-Welt)