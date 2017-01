Yang Tao ist zum CEO der Huawei Technologies Deutschland GmbH ernannt worden. Er übernimmt die Verantwortung für alle Geschäftstätigkeiten von Kevin Hu, der nach China zurückkehrt. Als CEO wird Yang für die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie in den Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise und Consumer verantwortlich sein.

Yang bringt 16 Jahre Berufserfahrung bei Huawei mit und verfügt laut Unternehmen über wichtige Erfahrungen in der Branche. Seit 2000 hat er in leitendender Position zahlreiche Stellen als Ingenieur, Projektleiter, Personalverantwortlicher und Landesgeschäftsführer bekleidet. Yang war zuletzt als Geschäftsführer für Huawei Ägypten tätig und davor Vice President Sales in Deutschland.

"Nachdem ich schon viele Jahre für Huawei gearbeitet habe, ist es eine besondere Ehre für mich zum CEO von Huawei Deutschland befördert zu werden und eine so große Verantwortung übernehmen zu dürfen", sagt Yang. "Der Zukunft unseres Unternehmens blicke ich sehr zuversichtlich entgegen. Wir werden positiv zur Digitalisierung aller Industrien und der weiteren Entwicklung der IKT-Branche in Deutschland beitragen."

Wie Huawei weiter mitteilt, dankt der Konzern Kevin Hu für seine sehr wertvolle Arbeit und seinen Einsatz in Deutschland. Hu habe maßgeblichen Anteil am großen Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahren. (KEW)