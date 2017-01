Ab sofort vertreibt die Api Computerhandels GmbH als offizieller Avision-Distributor das gesamte Produktportfolio der Scan-Spezialisten. Während Api damit sein Scanner-Portfolio vergrößert, erweitert die Avision Europe GmbH aus Krefeld den Vertriebskanal um die Händler des Distributors.

Die Partnerschaft umfasst den Vertrieb der Dokumentenscanner wie auch den mit mobilen Handscannern des Consumer Bereichs. Api ist an verschiedenen Standorten in Deutschland sowie in Österreich tätig und bietet für die Hersteller neben dem Vertrieb auch ein breites Spektrum an Service und Support.

"Avision blickt auf eine erfolgreiche Historie im Markt für Dokumentenscanner zurück und hat bereits zahlreiche Bestseller im Rahmen von OEM-Agreements mit verschiedenen Herstellern in den Markt gebracht. Wir freuen uns, unseren Fachhandelspartnern diese Technologie zugänglich machen zu können und unser Portfolio an führenden Herstellern von Dokumentenscannern auszubauen", kommentiert Andreas Printz, Einkaufsleiter bei Api, die neue Vertriebsvereinbarung.

"Auch im Hinblick auf den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Bereich Healthcare sind die Avision Dokumentenscanner wichtige Bestandteile unseres Angebots. Dieses Thema wird auch bei unserem nächsten CeBIT Auftritt mit einer eigenen Ausstellungsfläche auf dem Api Stand vertreten sein", ergänzt Printz.

Thomas Wulle, Geschäftsführer bei Avision erklärt: "Mit der Api Computerhandels GmbH haben wir einen großen, etablierten Distributor in Deutschland gewonnen, der uns aktiv unterstützen wird und mit dem wir unsere Umsatzziele besser erreichen können".

"In den ersten Gesprächen hatten wir sofort das Gefühl, auf gleicher Wellenlänge zu sein, dass es stimmig ist. Ich denke wir können alle nur von der neuen Partnerschaft profitieren", freut sich Wulle auf die zukünftige Zusammenarbeit, bei der er die gute Vernetzung Apis mit dem Fachhandel hervorhebt. (KEW)

