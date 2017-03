10.03.2017

Auf einer leicht verkleinerten Fläche haben die Baumärkte in Deutschland im vergangenen Jahr ihren Umsatz um 1,5 Prozent auf 18,24 Milliarden Euro gesteigert. Die Unternehmen hätten ihre Flächen optimiert und verstärkt in die Digitalisierung ihres Geschäftsfeldes investiert, teilte der Branchenverband BHB am Donnerstag in Frankfurt mit.