Distributor ComLine GmbH hat einen Vertrag mit der der Viva Vertrieb GmbH aus Koblenz abgeschlossen. Mit den Produkten der Koblenzer Software-Schmiede soll das Portfolio für Cloud-, Desktop- und Database Publishing ausgebaut werden.

VivaDesigner sei das derzeit weltweit einzige professionelle Satz- und Layout-Programm, das für Mac, Windows und Linux als Desktop-, Server- und Web-Anwendung verfügbar ist und gleichzeitig alle Sprachen in einer einzigen Programmversion beherrscht, so der Distributor. Das Programm werde weltweit zur Produktion professioneller Drucksachen von Katalogen, über Magazine, Plakate und Bücher bis zu Verpackungen verwendet.

Mit seinen innovativen Konzepten und Funktionen im Bereich Database-, Corporate- sowie Web- und Cloud-basiertem Publishing hebe sich VivaDesigner deutlich von anderen Layout-Programmen ab, erklärt ComLine weiter. Als Beispiel nennt ComLine das "Distributed Publishing"-Konzept, mit dem sich die Bearbeitungsrechte eines Dokuments nahezu stufenlos beschränken lassen. Dadurch verbessern und vereinfachen sich die Arbeitsabläufe bei der Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten entscheidend.

"Der neue VivaDesigner ist ein professionelles DTP-Programm für Typografie, Seitenlayout und Illustration, das sehr einfach zu bedienen ist, kein Abo erzwingt und über das IDML-Format kompatibel zu InDesign ist", so Andreas Christensen, BU Leiter Software bei ComLine. "Mit Viva führen wir unsere Strategie bei Software-ESDs und Cloud Services weiter fort. Interessierte Fachhändler sollten am 08. März 2017 an unserem Viva-Webinar teilnehmen."

"Wir freuen uns, mit ComLine einen der führenden Software-Distributoren im Kreativ-Segment als Vertriebspartner gewonnen zu haben", erklärt Andreas Krings, Geschäftsführer der Viva Vertrieb GmbH. "Mit ComLine möchten wir erstmals dauerhaft den Fachhandel mit attraktiven Konditionen gewinnen, um gemeinsam neue Kunden zu erreichen." (rw)