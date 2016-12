Die Comparex AG hat am 14. Dezember 2016 die Neueröffnung eines neuen Gebäudes für bis zu 250 Beschäftigte und einem Schulungszentrum in Leipzig gefeiert. Die Investitionssumme von rund fünf Millionen Euro war aufgrund des starken Wachstums des Unternehmens in den vergangenen Jahren erforderlich. Am Stammsitz arbeiten mittlerweile 600 der weltweit 2.450 Mitarbeiter, deren Platznot vorerst zu Ende ist.

Neben dem Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Vertretern der sächsischen Arbeitsagentur sowie des beauftragten Bauunternehmens, nahmen Vorstand, Geschäftsführung sowie Vertreter der Comparex-Belegschaft an der Veranstaltung teil.

"Mit dem neuen Bürogebäude haben wir unsere Gesamtfläche am Stammsitz Leipzig um ein Drittel erweitert", sagt Wilfried Pruschak, CEO der Comparex AG. "Diesen zusätzlichen Raum hat zunächst unsere rasante Entwicklung in den vergangenen Jahren erforderlich gemacht. Er ist aber auch unabdingbar für unser zukünftiges Wachstum. Die zentrale Bedeutung des Standortes Leipzig für die Comparex Gruppe wird damit weiter zunehmen."

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung erklärt: "Der Ausbau des Standorts ist überaus erfreulich für Leipzig und Ausdruck für die gute wirtschaftliche Stimmungslage. Die Comparex AG setzt damit ein ganz klares Zeichen für ihren Stammsitz hier in Leipzig."

Neben Büros befindet sich im neuen Gebäude auch ein modernes Schulungszentrum für Kunden aus der gesamten Bundesrepublik. Von Leipzig aus wird die gesamte Unternehmensgruppe mit ihren Tochtergesellschaften in derzeit 35 Ländern auf fünf Kontinenten gesteuert. (KEW)