Das pikante dabei: MSD Capital gehört Michael Dell, Gründer und aktuellem CEO von Dell Technologies. Mit dieser Beteiligung an der GfK SE konterkariert MSD Capital ein wenig das Ende 2016 vereinbarte Abkommen, demzufolge GfK mit dem US-Finanzinvestor KKR einen neuen Minderheitseigner bekommt, während der GfK-Verein weiterhin GfK-Mehrheitsaktionär bleibt. Zusammen sollten diese beiden Parteien drei Viertel aller GfK-Anteile halten.

Nun gibt es aber mit MSD Capital einen dritten großen Investor bei der GfK. Was genau Michael Dell mit seinen GfK-Anteilen anfangen möchte, ist derzeit noch nicht klar. Die ARD mutmaßt, dass KKR nun nachlegen würde, um von Dell das GfK-Aktienpaket zu erwerben. Das Handelsblatt wiederum glaubt nicht, dass Dell seine Anteile an der GfK an KKR veräußert.