Mit Hüllen und Cases schützen Sie in erster Linie das teure Samsung-Handy vor Schäden, wenn es unabsichtlich aus der Tasche oder der Hand fällt. Sie können aber auch das sowieso schon schicke Galaxy S8 & S8+ etwa mit einem Alcantara-Cover optisch noch aufwerten oder mit dem Keyboard-Cover eine physische Tastatur zum Tippen verwenden. In der nachfolgenden Bildergalerie finden Sie die Original-Samsung-Hüllen für die Modelle Galaxy S8 und das S8 Plus.

Schutzhüllen mit verschiedenen Funktionen für das Galaxy S8 und S8+

Damit Ihre teure Anschaffung nicht gleich beim ersten Sturz kaputt geht, bietet Samsung insgesamt sieben verschiedene Hüllen für die aktuelle S8-Generation an. Weil diese teilweise noch mehr können, als das Handy vor Schäden zu schützen, liegen die Preise hier laut UVP zwischen 20 und 60 Euro. Bei Amazon sparen Sie dagegen den einen oder anderen Euro.

Knapp unter 50 Euro (bei Amazon) kostet etwa das Keyboard-Cover, das im Grunde aus zwei Teilen besteht: Während die Handyhülle das Gerät bei Stürzen vor Schäden schützt, können Sie auf dem Display eine physische Tastatur anbringen, um schneller und angenehmer Texte zu verfassen. Das lohnt sich vor allem für Vieltexter und Nutzer, die unterwegs mit dem Handy arbeiten möchten.

Das LED View Cover kostet gegenüber dem Originalpreis bei Samsung von knapp 60 Euro bei Amazon nur 38 bzw. 43 Euro je nach Modell - hier sparen Sie jede Menge Geld! Das Cover umschließt Rück- und durch seine Abdeckung auch die Vorderseite. Die Besonderheit: Über die LED-Anzeige der Abdeckung können Sie Uhrzeit und Akkustand ablesen oder auch Anrufe annehmen. Auf der Innenseite findet sich außerdem noch ein Fach für Visitenkarten. (PC-Welt)

