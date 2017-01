Electronic Partner (EP) blickt auf ein besonderes Datum zurück. Am 18. Januar 1937 meldete Karl Friedrich Haubrich den "Radio- und Elektrogroßhandel Karl Fr. Haubrich" an. Seine Söhne Edgar und Hartmut Haubrich, die 1958 bzw. 1970 in das Familienunternehmen eintraten, gründeten auf dieser Basis die Verbundgruppe Electronic Partner. Beide sind bis heute eng mit dem Unternehmen verbunden. Edgar Haubrich feierte unlängst selbst seinen 80. Geburtstag. Hartmut Haubrich ist Vorsitzender des Verwaltungsrates. Als Enkel des Firmengründers vertritt Vorstandsmitglied Michael Haubrich in dritter Generation die Inhaberfamilie im operativen Geschäft.

"Electronic Partner ist von spannenden Kontrasten geprägt: Wir sind in Düsseldorf als Familienunternehmen verwurzelt, aber in Europa angekommen und in 16 Ländern aktiv. Wir kombinieren die Stärken des stationären Handels mit den Chancen im Online-Geschäft", beschreibt EP-Vorstand Karl Trautmann den aktuellen Status des Unternehmens. "Unser Erfolgsrezept lautet, Veränderungen als Chance zu begreifen und uns sowie unser Handelskonzept immer weiter zu verbessern."

Kontinuierliche Neuausrichtung

Auch in der jüngsten Vergangenheit hat das Düsseldorfer Unternehmen erfolgreich neue Wege eingeschlagen. So akquirierte EP die Mehrheit an der SH Telekommunikation Deutschland GmbH (vormals Sparhandy), integrierte zehn ehemalige ProMarkt-Standorte in das Medimax Konzept und setzte mit der Gründung von E-Square das internationale Geschäft auf neue Eckpfeiler.

"Wir bewegen uns in einem extrem schnelllebigen Umfeld. Gerade in den letzten Jahren haben wir bewiesen, dass wir uns hervorragend auf diese Marktbedingungen einstellen können und so auch mit 80 Jahren ein zuverlässiger und erfolgreicher Partner für unsere Mitglieder und Industriepartner sind. Trotz tiefgreifender Branchenveränderungen sind unsere vielen Geschäftsbeziehungen stabil und langlebig - das geht nicht ohne wechselseitiges Vertrauen", würdigt Karl Trautmann die Zusammenarbeit mit den Partnern des Unternehmens. (mh)