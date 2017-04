Mit der Übernahme des Rechenzentrums-Geschäfts der Traut Bürokommunikation GmbH & Co. KG aus Puchheim durch die Fly-tech IT GmbH & Co. KG sichert sich das Unternehmen ein wichtiges Standbein in der Region München. Fly-tech betreut nun das ehemalige Traut Datacenter in Nürnberg bei Hetzner Online sowie rund 50 mittelständische Kunden.

Diese erhalten ab sofort ihre Smart-Office-Lösungen von Fly-tech. Dabei ist die komplette IT-Infrastruktur mit allen Anwendungen und Daten auf einem externen Server ausgelagert. So können Anwendern von überall auf diese Daten zuzugreifen.

Die Traut Bürokommunikation fokussiert sich dagegen auf die für sie strategisch wichtigeren Geschäftsbereiche, wie die Full-Service-Druck- und Scanlösungen, Dokumentenmanagement und Software zur Vertriebssteuerung. In Fly-tech habe man den passenden Partner gefunden, der das Rechenzentrumsgeschäft verlässlich weiterführt, heißt es auch Puchheim.

Geschäftsführer Hans Traut erklärt dazu: "Wir teilen die gleiche Philosophie von IT und gutem Kundenservice und setzen auf dieselben Technologien."

Fly-tech selbst verfügt bereits seit längerem über eigene Kapazitäten im ISO-zertifizierten Rechenzentrum bei M-net in Augsburg. Gemeinsam mit Partnern bieten über weitere Standorte in Hannover, Düsseldorf und Frankfurt verschiedene Dienstleistungen von der IP-Telefonie über Backup-Services bis hin zur E-Mail-Archivierung an.

Vor 17 Jahren gegründet wuchs die für IT-Sicherheit und der Zahlungssysteme bekannte Fly-tech stetig und hat inzwischen 30 Mitarbeiter. Das Unternehmen will weiter aufstocken: Trotz fünf neuer Mitarbeiter wird derzeit noch immer Personal gesucht.

"Die Digitalisierung ist ein so komplexer Prozess, da ist es erforderlich, ganzheitlich zu denken", erklärt Geschäftsführer und Gründer Tobias Wirth, der komplette IT-Strategien und vollumfängliche Dienstleistungspakete anbieten will. Das könne man bei der durch den Zukauf erreichten Unternehmensgröße nun weitaus besser als bisher. (rw)