HTC hat am 12. Januar, seine neue Premium-Reihe präsentiert, die die "One"-Reihe ablöst. Den Start machen die beiden Modelle HTC U Play und das Top-Modell HTC U Ultra. Die Handys sind optisch identlisch, unterscheiden sich aber in ihrer Ausstattung.

Erstes Fazit zum HTC U Play

Optisch ist HTC mit dem U Play ein echter Hingucker geglückt. Das Design ist nämlich identisch mit dem des teureren Highend-Boliden U Ultra! Das Glas-Design mit seinen unterschiedlichen Reflektionen sieht sehr hochwertig aus und liegt aufgrund seiner Bauweise und der Verarbeitung besonders angenehm in der Hand. Nachteil: Das Gehäuse zieht Fingerabdrücke magisch an!

Die Hardware ist für die Preisklasse gut und sollte ausreichen - hier warten wir aber noch den ausführlichen Test ab! Schade ist, dass HTC "nur" auf Android 6 statt direkt auf Android 7 Nougat wie beim U Ultra setzt. Immerhin kommt auch hier die eigene "künstliche Intelligenz" HTC Sense Companion zum Einsatz.

Pro

+ sehr schickes Design

+ gute Kamera (Test aber noch abwarten)

+ Software lernt vom Nutzerverhalten wie Google-Software

Contra

- Sie müssen viel putzen: Fingerabdrücke!

HTC U Play: Kleineres Modell mit schicker Optik

Das HTC U Play - the playful U - unterscheidet sich optisch kaum vom größeren Top-Modell U Ultra

Design: HTC setzt auf eine über 3 Achsen gebogenes Glasgehäuse, das aufgrund seiner Spannung besonders bruchfest sein soll. Vorder- und Rückseite sind annähernd symmetrisch, dadurch liegt das U Play sehr angenehm in der Hand. Das Glas wird aus mehreren Schichten mit leicht unterschiedlichen Farben zusammengepresst, wodurch eine sehr elegante Optik entsteht. Je nach Umgebungslicht und Blickwinkel erscheint die Farbe anders. So schön das Design auch ist, leider sieht man jeden Fingerabdruck auf dem Handy, wodurch es schnell sehr schmutzig bzw. fettig aussieht. Die Abdrücke sollen sich zwar duch eine besondere Beschichtung leicht abwichen lassen, dennoch sind sie schnell da und unschön. Aufgrund des neuen Designs und des dünnen 3-Millimeter-Rahmens fällt auch die Klinkenbuchse weg.

Display: Gegenüber dem U Ultra fehlt das kleine, zusätzliche Display für Benachrichtigungen. Der Hauptbildschirm misst 5,2 Zoll und zeigt Inhalte in Full-HD (1920 x 1080 Pixel) an. So errechnen wir eine Punktedichte von 428 ppi - das Display ist sehr scharf sowie kontrastreich und auch bei steilem Blickwinkel bleibt es ablesbar.